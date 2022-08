Jediný z NBA? Místo nemám jisté, chci získat respekt kluků, říká Krejčí

Češi do mistrovství Evropy, jehož základní skupiny odehrají v Praze, vstoupí 2. září. Jednou z opor velmi pravděpodobně bude i 22letý Krejčí, který se v minulé sezoně solidně otrkal v Oklahoma City v zámořské NBA.

Talentovaný basketbalista se na velkém reprezentačním turnaji objeví poprvé. Do výběru pro mistrovství světa v roce 2019 se těsně nevešel, o loňskou olympiádu jej připravilo zranění.

„Jelikož jsem tyhle akce prošvihl, těším se o to víc,“ ujišťuje Krejčí. „A navíc budeme hrát doma. Už je to hodně dlouho, co jsem hrál zápas před českými fanoušky. Nejvíc se těším, až budou rodina a kamarádi na tribuně.“

Domácím divákům se navíc představí jako jediný tuzemský borec s angažmá v prestižní NBA.

„Jako velké jméno se neberu,“ reaguje Krejčí. „Ale teď, když jsem po dvou letech zase doma, tak vidím, že spoustu mladých lidí ke mně vzhlíží, takže se snažím dávat dobrý příklad.“

Na náročné reprezentační léto se naladil v zámořské Summer League, v níž zasáhl do čtyř z pěti zápasů s průměrem 8,8 bodu a 21 minut.

„Snažil jsem se plnit roli, kterou po mně budou chtít v další sezoně. A docela to šlo. Jsem spokojený.“

Radost měl rovněž z toho, že jeho koleno, s nímž musel po klasické sezoně na artroskopickou operaci, drží bezvadně.

Do plnohodnotné přípravy s národním týmem se však kvůli pravidlům NBA může zapojit až ve čtvrtek.

„Do té doby se budu připravovat individuálně,“ prohodil v úterý na začátku kempu v Mariánských Lázních. „Po Summer League jsem si dal dva týdny volna. První jsem nic nedělal, druhý už jsem pomalu začal s přípravou. Hrál jsem rok bez přestávky, takže z toho jen tak nevypadnu.“

Snad jen pár dní bude potřebovat k přeorientování z amerického basketbalu, který klade důraz na individuální statistiky a výkony, na evropský vyznačující se týmovějším pojetím.

Naopak výhodou pro něj bude, že v zámoří leží hranice pro střelu za tři body ve větší vzdálenosti od koše. A Krejčí se právě dalekonosnými příspěvky v NBA slušně připomínal.

„Už když jsem naposledy trénoval s repre v Poděbradech, tak jsem střílel z kratší vzdálenosti. Pak jsem se vrátil do Ameriky a první čtyři dny jsem všechno střílel moc krátké, takže teď se budu snažit střílet z větší dálky, aby mi to zůstalo. A určitě to bude výhoda.“

K nahození optimální pohody bude mít navíc dostatek prostoru před samotným EuroBasketem. Reprezentanti před ním odehrají přípravné turnaje v Pardubicích a Hamburku, těsně před začátkem bojů v Praze podstoupí ještě dva duely s Francií a Maďarskem v kvalifikaci o mistrovství světa v roce 2023.

„Máme spoustu kvalitních soupeřů a zápasů. Už se těším, až si otestuju, kde jsem oproti těmto frajerům. Snad z těchto zápasů vydřeme co nejvíc.“

A pak už začne samotný EuroBasket, o němž se pod českými koši mluví dlouho. Hodně hlasitě, vzhledem k úspěchům reprezentantů v podobě šestého místa z MS 2019 a účasti na hrách v Tokiu.

„Už jsou od nás očekávání, ale máme kvalitní tým, který hraje spoustu let spolu. Věřím, že se dokážu přidat, zapadnout a pomoct,“ říká Krejčí. „A doufám, že na EuroBasketu budeme v top pětce. Minimálně.“