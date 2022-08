Balvín o přestupu ke Ginzburgovi: Pod ním hraju nejlíp, chci se ukázat

Balvín do ukrajinského týmu, který však kvůli ruské agresi bude hrát v Rize lotyšsko-estonskou ligu, přestoupil po roce stráveném v japonské Gunmě.

K návratu jej zlákala právě vidina společného působení s Ginzburgem, stejně tak možnost znovu se ukázat v evropském basketbale. Prometej bude hrát Eurocup.

„Můj primární cíl byl pokračovat v Japonsku, ale Gunma furt váhala. Jednou říkali jo, jednou ne. A pak nakonec podepsali (Kaleba) Tarczewského, což chápu, je to byznys,“ líčil Balvín na reprezentačním soustředění v Mariánských Lázních.

„Nějaké další nabídky z Japonska jsem měl, ale nebylo to nic, co by mě zaujalo nebo pro mě mělo smysl, takže jsem si řekl, že nebudu lámat hůl přes koleno. Teď chci odehrát dobrý rok s Nenem a když to půjde, tak bych se do Japonska rád vrátil.“

Takže japonské dobrodružství pro vás není uzavřené?

Vůbec. Je to kapitola, kterou bych rád znovu otevřel.

Pro Prometej jste se rozhodl díky působení s trenérem Ginzburgem?

Jo, to bylo nejvíc lákavé, protože pod ním hraju svůj nejlepší basket. Hlavně teda přes léto v reprezentaci, tak doufám, že v tom budu pokračovat během sezony. Hrají také Eurocup, takže mě láká, že se mohu uvést zpět do Evropy. Kdybych třeba sezonu odehrál dobře, mohl bych dostat zajímavou nabídku v Evropě.

Jak probíhalo jednání?

S Nenem jsme během nároďáku vždycky laškovali, že by mě mohl trénovat i v klubu. Zlehka vážnějším tónem jsme se bavili už minulý rok, kdy jsem skončil v Bilbau, ale to jsem měl už dávno podepsáno v Japonsku, jen to nebylo oficiální. Letos před posledním sezonním repre oknem jsme to začali řešit vážným tónem a dohodli jsme se.

Jaké bude hrát za ukrajinský tým v lotyšské Rize?

Pro lidi, kteří v týmu pracují, to asi bude nezvyk, ale já to beru jako součást aktuální situace. Myslím, že nejdůležitější je, že tým nezanikl, chce pokračovat a našel způsob, jak fungovat. Není to jen paběrkování, je to tým, který má ambice. Chceme vyhrát lotyšsko-estonskou ligu a v Eurocupu být černým koněm soutěže.

Jak jste strávil poslední týdny od reprezentačního duelu v Litvě? Na Instagramu jste psal, že hledáte tipy co podniknout, protože takhle dlouhou pauzu jste ještě nezažil.

Je to tak, ale zase poslední tři roky jsem jel v kuse, aniž bych měl týden volna, takže jsem potřeboval vypnout. Byl jsem s Patrikem Audou a našimi společnými kamarády v Chorvatsku, jinak jsem většinu času trávil doma s rodinou a se psem. Taky jsem byl v Brně na soukromé výstavě Tutanchamona. Spíš to bylo relaxační, i když jsem taky chodil do posilky, abych se udržoval. A sem tam jsem si šel zahrát basket ze srandy.