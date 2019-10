Pykali jsme za ztráty a doskok, litoval svitavský kouč Pivoda

„S tím to proti Nymburku nemůže dopadnout dobře,“ poznamenal Pivoda. „Soupeř nás z toho potrestal 53 body, což je neuvěřitelně vysoké číslo. Naše slabina byla i v proměňování volných střel a nájezdů. Teď se musíme zvednout a vyhrát s Ostravou,“ obracel se už kouč Turů k mači 3. kola Kooperativa NBL, který v hale Nové huti začne v sobotu v 17.30.



Pivota Jiřího Jelínka, který společně s Matějem Svobodou a Eugenem Crandallem patřil k nejlepším střelcům Svitav (svůj tým „nakopl“ k dílčímu vítězství ve druhé čtvrtině), v utkání s ligovým superfavoritem naštvala zbrklá a ustrašená hra Turů s balonem. „Házeli jsme jim ho do ruky,“ uvedl k tomu Jelínek.

Ztrát měli hráči domácích celkem dvacet oproti patnácti nymburským, ruku v ruce s tím úřadující šampion vládl i v kombinaci. Jeho hráči navíc měli přesnou mušku; třeba křídelník Jaromír Bohačík, jedna z českých hvězd z nedávného mistrovství světa v Číně, do koše Turů naházel 24 bodů včetně dvou trojek a Chorvat Roko Rogič se neminul ani v jedné ze tří střel z perimetru. Přesto měl izraelský kouč Nymburka Oren Amiel k obrazu utkání výhrady.

„Nebyl to úplně kvalitní zápas,“ mínil Amiel. „Ale musím ocenit domácí a jejich trenéra, že hrají velmi dobrý týmový basketbal plný energie. Nakonec jsme utkání dokázali dovést k jasnému vítězství a to se počítá,“ dodal kouč.

Nymburk se díky výhře ve Svitavách dostal na 60 ligových vítězství v řadě, čímž vylepšil vlastní rekord.

„Asi se teď dokážeme víc soustředit i na českou ligu,“ přemítal křídelník hostí Pavel Pumprla. „Dřív jsme zápasy jezdili jen odehrát a lepší soupeři to dokázali trestat. To ovšem neznamená, že tahle série byla nějak jednoduchá. Nic podstatného však pro nás neznamená. To nejdůležitější, tedy Liga mistrů, nás teprve čeká,“ dodal.