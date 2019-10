Chceme se ukázat v lepším světle, burcuje svitavský Puršl

„Brno sice ještě nevyhrálo, ale první dva duely s Gmundenem (79:84 v Alpe Adria Cupu) a Ústím (88:91 po prodl.) nezvládlo až v závěrečných minutách. V posledních dvou proti USK (59:76) a Pardubicím zase v několika úsecích ukázalo efektivní basketbal,“ upozorňuje asistent trenéra Svitav Martin Blaho.

„Máme v úmyslu se našim fanouškům ukázat v lepším světle a zvítězit,“ naráží pivot Turů Šimon Puršl na úvodní domácí prohru s Nymburkem 70:97.

To byla druhá prohra Východočechů v letošní sezoně, protože v prvním kole ještě prohráli na palubovce Děčína o dva body 96:98 po prodloužení. Nicméně v tom posledním už Svitavy vyhrály o třicet bodů (105:75) v Ostravě.

Proti Brnu budou dnes moci těžit z toho, že Jihomoravané přišli o svého nejužitečnějšího hráče Richarda Körnera, jenž po využití výstupní klauzule přestoupil do slovenského Interu Bratislava.

„Měl by však být nahrazen novými posilami. Na utkání se připravujeme poctivě po všech stránkách, bez ohledu na to, s jakou sestavou soupeř do Svitav přijede,“ vyhlašuje Blaho. „Chceme ukázat progres v naší hře a potěšit přítomné diváky,“ dodává.

Sobotní utkání Na Střelnici nebude zajímavé jen tím, že nabídne souboj osmého (Svitavy) a devátého celku tabulky. Na východ Čech totiž s Brnem dorazí i kouč Lubomír Růžička, jenž byl naposledy šéfem právě lavičky domácích Turů, a poprvé od svého odchodu tak ve známé hale stane na opačné polovině hřiště.

„Svitavy budou v zápase favoritem. My řešíme změny na soupisce a zároveň některá zranění hráčů. Nečeká nás lehké utkání, ale ta nejsou na venkovních palubovkách nikde. Tým celý týden tvrdě pracoval na svých limitech a věřím, že od toho se odrazíme,“ řekl Růžička pro web Brna.