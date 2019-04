Sběratel titulů až do 39 let. Bendu věk neděsí, dál cepuje své tělo

Benda tento týden podepsal s mistrem nový kontrakt, jehož délka je dvouletá. Pokud smlouvu dodrží, bude přepisovat rekordní zápisy ligové historie.

Třeba ten v počtu vybojovaných titulů drží jeho někdejší spoluhráč Ladislav Sokolovský, aktuálně nymburský funkcionář. Jeho dvanáct zářezů smázne Benda nejspíš už za pár týdnů.

„Větší motivací je pro mě ale úspěch na evropské scéně. Většinou jsme se s Nymburkem zastavili těsně před nějakou významnou metou a je teď na nás, abychom se z toho poučili a abychom dosáhli na nějaký větší průlom,“ vyhlíží bývalý reprezentant mezinárodní radost. ¨

„To pro mě znamená minimálně postup do čtvrtfinále nebo semifinále některého z evropských pohárů,“ upřesňuje.

Z haly ho vyhání kouč

Rekordní může být také Bendovo samotné působení v Nymburce. Jakub Houška odehrál za Děčín čtrnáct sezon v řadě, to může sedmatřicetiletý mazák na současné štaci dorovnat.

„Já ani moc na statistiky nehledím, pro mě je důležité, abych v sobě měl motor. A basketbal mě baví čím dál více. Jsem připravený klidně na pět dalších sezon,“ nezůstává při zemi muž, který má dvě děti s bývalou výbornou volejbalistkou Marikou Těknědžjanovou.

O jeho vášni pro oranžový balon a vše s ním spojené hovoří i stoprocentní přístup k přípravě. Traduje se, že Bendu někdy musí kouč doslova vyhnat z haly. Jako první přichází, jako poslední na tréninku končí.

„Dělám to pro sebe. Vím, že to funguje, zvykl jsem si na to. Rok od roku se přesvědčuji, že tělo snese stejnou zátěž jako ve dvaceti letech a někdy i více. Organismus je schopný vydržet hodně i ve sportovně starším věku, když se o něj dobře starám,“ vysvětlil 203 centimetrů vysoký hráč, jehož dráhu několikrát přibrzdilo vážné zranění.

Rehabilitace po nich bývala dlouhá, Benda vždy moc dobře věděl, že při ní nesmí nic podcenit. Jinak by těžko mohl pomýšlet na sportovní dlouhověkost, během níž se kolem něj v kabině protáčejí desítky kolegů, stále mladších a mladších.

„Cítím se vedle nich lépe než s mými vrstevníky. Určitě se nepovažuji za starého, i když to slýchávám. Stále mám vůli se mladším klukům vyrovnávat. Říká se, že v pozdějším věku se už nedá moc kondičně zlepšovat. V to já moc nevěřím,“ vzdoruje Petr Benda.

Tak se nedivte, že dostal v Nymburce další smlouvu.