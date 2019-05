Benda rekordní titul neřeší. Ale Sokolovského by si vychutnal rád

„Já to budu sumarizovat, asi až jednou skončím s profesionálním basketbalem. Pak si to možná uvědomím. V současné době to spíše beru tak, že máme titul za cíl jako klub. Je to týmový sport a bez spoluhráčů bych nikdy tolik titulů nezískal,“ uvedl Benda v rozhovoru pro klubový web.

„Nymburk má v české lize výsadní postavení, ale ani tým s nejlepšími hráči nemusí vypadat jako tým a nemusí vyhrávat. Náš tým se každý rok hodně mění a dá velkou práci dát tým dohromady a stmelit ho, aby každý hráč pracoval pro kolektiv a ne sám na sebe,“ uvedl.

Zatím se to však Nymburku daří, protože získal patnáct titulů za sebou. A pokud roli favorita potvrdí i proti Děčínu, Benda se osamostatní v pořadí nejúspěšnějších hráčů české ligy. O rekord se zatím dělí s bývalým spoluhráčem a současným funkcionářem klubu Ladislavem Sokolovským.

„Řešili jsme to tak před dvěma lety, kdy říkal, že se k němu blížím. Teď ne,“ řekl Benda.

Přiznal však, že v případě úspěchu by si Sokolovského vychutnal. „Tohle mi za to bude stát, ale jinak to budu brát jako každý jiný titul,“ prohlásil.

Absolutní českou rekordmankou je Eva Vítečková s 15 tituly, o překonání jejího výkonu ale Benda příliš nepřemýšlí.

„Pro mě je zajímavá meta hrát v nejlepším týmu, co nejdéle to půjde. To je moje meta, udržovat se mezi nejlepšími. A pokud k tomu budou tituly, to už je druhá věc. Pokud budu v Nymburce, tak tituly mohou přibývat,“ uvedl.

Navzdory jedenácti titulům se Benda na finále připravuje, jako by ho čekalo poprvé. „Beru to jako odměnu pro nás pro hráče, že na konci sezony je nějaké ocenění. Ať už v podobě titulu nebo něčeho jiného. A i když už mám jedenáct titulů, tak mě to neomrzelo, protože vím, že jako tým děláme svou práci dobře,“ uvedl.

„Mám okolo sebe výborné spoluhráče a každý rok se nám daří zopakovat titul, což není automatické. Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale je za tím spousta práce a dřiny. V Nymburce jsou nejlepší hráči, mají nejlepší podmínky, ale pokud bychom nepracovali více než ostatní týmy, tak bychom měli větší problém tituly obhajovat,“ prohlásil Benda.