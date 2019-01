Veterán Benda slavil, Nymburk taky. Ostrava odjela s výpraskem

„Občas tu trénujeme, tak jsme věděli, do čeho jdeme. Já to tu nezažil jako hráč Nymburku, ale ještě jako hráč Brna,“ vzpomínal nymburský veterán Petr Benda.

„Byla to příjemná změna pro lidi i pro nás. Mně osobně ale tahle hala moc nevyhovuje. S koši nejsem kamarád a docela to klouže. Jednou stačilo, jsme rádi, že jsme si to mohli připomenout, ale rádi se vrátíme zpět do naší haly,“ dodal.

Ostravský klub se potýká s nemocí v kádru a přijel tak bez několika opor. Nymburk toho využil, těsnou obranou dostával soupeře pod tlak a následné chyby trestal. „Není co hodnotit. Nymburk je jiný level než my, zvláště v naší dnešní sestavě,“ řekl ostravský trenér Dušan Medvecký.

Už od druhé čtvrtiny utkání připomínalo exhibici a oba týmy předváděly čtyřem stovkám fanoušků na malé tribuně pohledné akce. Nymburk mohl točit celou sestavu a šetřit tak síly na sobotní závěr základní části na USK a následný poslední zápas v základní skupině Ligy mistrů v Bambergu.

Nejlepším střelcem byl Martin Kříž, který k 15 bodům přidal i 17 doskoků, což byl třetí nejlepší výkon v sezoně. Vojtěch Hruban přidal 14 bodů, Tomáš Vyoral k 10 bodům zaznamenal 13 asistencí. Rovněž jen dva hráči měli v sezoně více asistencí. Za Ostravu dal Justus Alleyn 21 bodů.

Před utkáním dostal Benda památeční dres za 700 odehraných zápasů za Nymburk. Předali mu ho synové Matyáš a Tobiáš.

Petr Benda dostal před zápasem s Ostravou dres za 700 odehraných zápasů za Nymburk. Předali mu ho synové Tobiáš a Matyáš.

„Příjemné překvapení. Jen jsem zaslechl, že mi klub bude něco předávat, ale netušil jsem, že to budou moji kluci. Potěšilo mě to. Sedm set zápasů je už docela velké číslo, ale doufám, že se na něm nezastavím,“ prohlásil Benda, který do Nymburku přišel v roce 2007.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 15. kolo Nymburk - Ostrava 100:59 (23:10, 62:24, 83:44)

Nejvíce bodů: Kříž 15, Hruban 14, Davis a M. Peterka po 13, Myers a Vyoral po 10, P. Pumprla a J. Bohačík po 8 - Alleyn 21, Bažant 12, Nábělek 9, Boggs 7.