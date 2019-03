Potřebujeme se semknout. A bránit, říká ostravský pivot Bažant

Marně si Ostravští říkají, že musejí zlepšit obranu. Do nadstavbové části soutěže vstoupili prohrami v Hradci Králové 82:93 a doma s Kolínem 86:106. Zůstávají předposlední. V sobotu je čeká utkání v Praze s USK, na který ztrácejí dvě výhry.

„Velká škoda je zápasu v Hradci Králové ještě v základní části a domácí porážky s Opavou,“ uvedl ostravský pivot Lukáš Bažant. „Vyhrát ty dva zápasy, měli jsme šanci na osmičku. Bohužel. Naše výkony hlavně venku nejsou dobré, a to především v obraně. Přitom právě i venku potřebujeme získávat nějaké body.“

Lukáš Bažant, který má za sebou sedm sezon v Děčíně, přišel do Ostravy loni v říjnu po krátkém angažmá v německém Düsseldorfu.

„Šlo o nižší soutěž, ale nebyl jsem spokojený, takže jsem se vrátil do české ligy, kterou dobře znám,“ řekl devětadvacetiletý basketbalista. „Nabídka Ostravy se mi líbila. Jen ty výsledky potřebujeme zlepšit.“

V nadstavbě máte před sebou ještě deset zápasů. Určitě je vaším cílem dostat se do předkola play off.

To si tady říkáme všichni. Osobně si myslím, že mužstvo na to máme. Jsou tady dobří hráči, jen je potřeba větší týmové pojetí a více se semknout. Vždy tvrdím, že obrana vyhrává, že je důležitější než útok. Od ní se musíme odrazit. Pokud začneme dobře bránit, tak útok přijde a s tím také výhry.

Ve spodní čtyřčlenné skupině máte Kolín, USK Praha a Hradec Králové. Je reálné, abyste se dostali nejméně na desáté místo?

Je to v našich silách, ale musíme začít od obrany. Nemůžeme si myslet, že soupeře přestřílíme, že se zápasy odbrání samy. Musíme začít utahovat šrouby v obraně a pak vše půjde lépe.

O nutnosti obrany neustále hovoří i váš trenér Dušan Medvecký. Proč vám to nejde?

Opravdu to pořád opakuje. Potřebujeme ale větší týmový duch a hlavně se semknout. V mužstvu to je. Určitě jsme měli na osmé místo, ale musíme to ukázat i na hřišti.

Mluvil jste o týmovém duchu. Není problém v tom, že v mužstvu je stále hodně cizinců?

Samozřejmě je to něco jiného, než když máte čistě český tým jako Opava. Furt si však myslím, že je to o hlavách, o tom nastavit si vše tak, že jsme jeden tým, že nehrajeme o nějaké osobní statistiky a svoje body. Důležitý je celkový výsledek. A když to tak bude, přijdou i individuální statistiky, body jednotlivců. My se musíme odrazit od týmové hry, která nám stále chybí. My pořád hrajeme jakoby každý za sebe, a to je špatně.

A není to i o dobré partě, která je rovněž důležitá?

Byl bych rád, abychom se s klukama více semkli. Ale na hřišti. Mimo ně si rozumíme. To však potřebujeme přenést i do hry, protože tam to je nejdůležitější.