Nymburk nepustil šanci na play off Europe Cupu, rozebral Fuenlabradu

Čtvrtou výhrou ze 13 zápasů čeští šampioni udrželi naději na šestou nebo pátou příčku. K tomu ale musejí vyhrát i závěrečný zápas na hřišti německého Bambergu.

„Takže stačí ‚jenom‘ vyhrát v Bambergu, ale alespoň to máme ve svých rukou. Stačí, když vyhrajeme, a nemusíme se ohlížet na ostatní zápasy,“ řekl pivot Martin Peterka. „Je to určitě reálné. Doma jsme s nimi hráli vyrovnaně a to jsme hráli na Královce. Šance je. Nepojedeme tam odevzdaně. Dá se říct, že je to nejdůležitější zápas sezony. Určitě do toho půjdeme s maximálním úsilím,“ dodal.

V Nymburku se potkaly dva dosud nejhorší týmy skupiny. Španělský celek už boj o lepší pozice vzdal a do Čech nepřivezl některé opory.

Český mistr toho chtěl využít a nastoupil na soupeře s dobrou obranou. Na rozmezí první a druhé čtvrtiny dokonce sedm minut v řadě nedovolil Fuenlabradě ani bod a šňůrou 22:0 získal dvacetibodové vedení.

Jenže pak se rozstřílel Marc Garcia, naopak přišel útlum Nymburku a Španělé ještě do poločasu snížili na šest bodů.

„Udělali to dobře. My byli rozběhlí, dávali jsme body z protiútoků, presovali jsme je a oni najednou nasadili zónovou obranu a hru hrozně zpomalili. Do toho trefovali, my ne a ztrátu tak ukrajovali a ukrajovali,“ popsal Vojtěch Hruban.

Na začátku druhé půle činil rozdíl dokonce jediný bod, ale domácí nedovolili jít soupeři do vedení. Naopak zaveleli Vojtěch Hruban s Mikem Myersem a Nymburk si opět vybojoval dvouciferný náskok.

Tentokrát ho už nepustil, když v poslední čtvrtině předvedl střeleckou smršť z dálky. Chytil se zejména Bracey Wright, který dal 12 ze svých 21 bodů v poslední desetiminutovce. Celkem sedm nymburských hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Sestřih ze zápasu Nymburk - Fuenlabrada:

„Dokázali jsme dát trojky a jednoduché koše ve správný čas. Všichni dali jednoduchý koš a chytnuli se,“ uvedl Hruban. „Dnes nám docela padlo z dálky. Rozložilo se to mezi více hráčů, což je vždycky dobře. Bylo to hodně s chybami, ale dali jsme do toho hodně energie, to je hlavní,“ dodal Peterka.

Basketbalová Liga mistrů Utkání 13. kola Skupina C Nymburk - Fuenlabrada 104:87 (28:16, 49:43, 80:68)

Nejvíce bodů: Wright 21, Lawrence 14, J. Bohačík, Benda, Myers po 13, Hruban 12, M. Peterka 10 - Garcia a Kemp po 20, Rupnik 13, Llorca 12, Kravcov 11, O’Leary 7. Fauly: 20:17. Trestné hody: 14/9 - 17/11. Trojky: 13:12. Doskoky: 29:36. Lietkabelis Panevežys - AEK Atény 65:84

Antverpy - Dijon 67:63 Skupina B:

Bonn - Hapoel Cholon 91:83

Tabulka skupiny C Tým Z V P S B 1. AEK Atény 13 11 2 1056:958 24 2. Hapoel Jeruzalém 12 10 2 1077:921 22 3. Bamberg 12 8 4 985:962 20 4. Antverpy 13 7 6 1044:1022 20 5. Lietkabelis Panevežys 13 4 9 988:1029 17 6. Dijon 13 4 9 975:1033 17 7. Nymburk 13 4 9 1026:1105 17 8. Fuenlabrada 13 3 10 1004:1125 16