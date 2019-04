Pivot Benda prodloužil smlouvu s Nymburkem o další dva roky

„Jsem rád, že mi klub stále věří, že mohu být pro něj přínosem. Já to tak také cítím, proto jsem rád, že jsme našli společnou řeč,“ uvedl Benda na klubovém webu a naznačil, že zatím ani v nejmenším nepomýšlí na konec kariéry.

„Basketbal mě baví čím dál víc. A jestli to bude ještě na dvě sezony, čtyři sezony, pět sezon, já jsem na to připravený,“ prohlásil Benda. V takovém případě by se mohl přiblížit i rekordu Jana Svobody, který za Brno odehrál 19 sezon v řadě. Rekord NBL drží se čtrnácti ročníky za sebou v Děčíně Jakub Houška, na něj se Benda při naplnění smlouvy dotáhne.

„Petr je skvělý vzor pro všechny mladé hráče. S jeho přístupem může hrát ještě roky,“ konstatoval nymburský trenér Oren Amiel.

Benda má v české lize průměry 11 bodů a 6,3 doskoku na zápas, v aktuální sezoně to je 9 bodů a 4,5 doskoku na utkání.