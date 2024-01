Cesta do A1 pod kontrolou. Pardubicím se po třetí výhře v řadě ulevilo

Nerodila se však úplně lehce. Do druhé čtvrtky si sice Východočeši nesli devítibodové vedení, které hned zkraje dokázali navýšit až na patnáct bodů, avšak Slavia se dokázala nejen dotáhnout, ale lehce po polovině zápasu šla dokonce do těsného vedení, které držela až do konce třetí desetiminutovky.

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý, ale ve druhé čtvrtině jsme už bohužel nebyli dost agresivní v obraně, což nás stálo dvouciferný náskok. Detaily ale nechci rozebírat,“ pokračoval Miljkovič.

Hráči Beksy se však proti poslednímu týmu soutěže „nesložili“, jak bývalo zvykem v minulých zápasech, ale s nástupem poslední části si zase dokázali vypracovat až dvanáctibodový náskok.

„Druhý poločas rozhodl celý zápas. V něm jsme na agresivitě zase přidali a udrželi Slavii na 75 bodech, což je slušné číslo. Chtěl bych také vyzdvihnout našich třicet asistencí, to je hra, kterou se chceme prezentovat,“ těšil se pardubický power forward Jure Škifič.

Jure Škifič (u míče) z Pardubic útočí na slávistický koš, Kamil Švrdlík mu odclonil Davida Jelínka.

Ten v utkání zaznamenal 20 bodů, nejproduktivnějším hráčem Beksy byl Kameron Chatman (24).

Na necelé tři minuty do hry zasáhla i nejčerstvější posila Tyere Marshall, bodově však nepromluvila.

Pardubice si dvě kola před koncem základní části upevnily osmou pozici a postup do skupiny A1 mají ve svých rukách. Příští ligový zápas hrají v sobotu od 17 hodin v Opavě, ještě před tím však sehrají pohárový duel v Hradci Králové, který je na programu ve středu. Začínat bude v 18.30 .