Děčín velebí svého Jordana. Uzemnil Nymburk a opora chválila: On je ten pravý

Epické, dechberoucí, díky poslední čtvrtině nakonec i drtivé.

„Dokážeme být nepříjemní pro jakýkoli mančaft v lize,“ cítí trenér Tomáš Grepl, jehož Děčín si v napěchované Maroldovce podrobil českého giganta 83:66 a uštědřil mu už pátou ligovou porážku sezony.

A přínos rozehrávačského tandemu byl zásadní. Walton 27 bodů, 10 doskoků, osm získaných faulů, už šestý double – double sezony (jednou ohromil i díky triple – double). Ogundiran 15 bodů, pět doskoků, šest získaných faulů. „S Jordanem jsme se trefili, on je pravá mentalita, co jsme potřebovali,“ vyzdvihuje skórer Matěj Svoboda novou akvizici.

Nejužitečnější hráč loňské sezony, dredař Walton, nastartoval báječné děčínské povstání buzzer beaterem. S klaksonem třetí čtvrtiny překlopil stav na 59:58. Ogundiran, který je Jordan jménem, ne příjmením jako legendární Michael „Air“ Jordan, pak nymburské Goliáše skolil ve čtvrté čtvrtce dvěma trojkami v řadě. Emotivně a se širokým úsměvem je slavil a publikum šílelo.

„Chtěl jsem, ať Ogundiran pomůže Waltonovi. Před zápasem jsem si dal cíl, že AJ půjde pod 30 minut, 32 je taky dobrých. Musím si minutáž příště víc hlídat,“ plánuje Grepl. „Přece jen Jordan hraje ještě se zvrtnutým kotníkem, což si udělal po Novém roce. Fit je tak na osmdesát procent. Ve chvíli, kdy bude schopný vzít rozehrávku po Waltonovi na nějaký delší úsek, budeme ještě produktivnější. Na tom se dá stavět.“

Ogundiran vlastní americký i nigerijský pas, za africkou zemi má jedenáct reprezentačních startů, představil se na Afrobasketu 2021 a v kvalifikaci o mistrovství světa 2023. Válečníky posílil z Makedonie dva dny před silvestrem, stihl tři zápasy s průměrem 12 bodů. Výbušný rozehrávač zaujal místo Mylese Cartera, který si hledá angažmá.

„Carter není špatný hráč, jenže s jeho přístupem nemůžete v Děčíně fungovat. Zarputilost Ogundirana je diametrálně odlišná,“ chválí sedmadvacetiletého hráče Grepl.

Válečníci roztrhali Nymburk, který dorazil jako lídr, ve čtvrté čtvrtině, v níž ho spláchli o 16 bodů. Ve třetí přitom vládli hosté.

Děčínská radost z výhry nad Nymburkem, v hledišti byli exděčínští a nyní ústečtí Ty Nichols a Lamb Autrey.

„Základ úspěchu byl, že jsme se nenechali ušlapat agresivní hrou Nymburka, naopak jsme dokázali hrát stejně,“ vyzdvihuje Svoboda. „Myslím, že ve třetí čtvrtině nám pomohl incident mezi mnou a Gordonem. Dlouho se nehrálo, zkoumalo se to a Nymburk ztratil momentum.“

Američan Gordon ke Svobodovi přiběhl a pak se zřítil k zemi. „Ač mě to stálo úmyslný faul, zpětně to vnímám docela pozitivně. Když šli přes nás, hloupě se ke mně rozběhl a začal mi řvát do obličeje. Já se po něm ohnal, docela nešikovně jsem ho trefil, ani nevím kam, i když on tomu pádu docela pomohl, přihrál ho.“

Pád Gordona předznamenal pád lídra a otevřel jeviště pro Ogundirana s Waltonem. I díky nim vicemistři srazili Nymburk doma potřetí v řadě.