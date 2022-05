Opavský pivot Gniadek: Zvládli jsme to, i když ne úplně v pohodě

„Když celý zápas vedete, je taková tahanice na konci vždy nepříjemná,“ řekl opavský pivot Martin Gniadek. „Ale zvládli jsme to, i když ne úplně v pohodě.“

Pomohlo jim, že hosté za stavu 81:76 nezakončili tři útoky, netrefili se dvakrát Bálint a Mišula.

„Dneska jsme měli hodně otevřených střel, které jsme bohužel neproměnili,“ povzdechl si brněnský rozehrávač Roman Marko. „Ale ve srovnání s pondělkem to byl od nás podstatně lepší výkon, takže věřím, že se od něj doma odrazíme.“

Úterní duel byl jiný než předešlý, který Opavští vyhráli 121:85. „Proti pondělku to byla taktická bitva. Bylo to trochu nervózní, bylo tam plno emocí. Už to byla více playoffová bitva,“ řekl opavský asistent trenéra Kryštof Vlček. „Máme zkušený tým, který si náskok pohlídal, i když nás ke konci trápily šestky.“ Dodal, že soupeř naštěstí nedal těžší střely, které občas proměňuje. „I díky tomu jsme finiš zvládli,“ oddechl si Vlček.

Nejlepším střelcem duelu byl s 20 body Martin Gniadek. V první půli se rozstřílel trojkami. „Možná nepočítali, že je dám, protože v pondělí jsem vyšel bodově naprázdno,“ usmál se Gniadek.

Odmítl, že by tentokrát bral střelbu na sebe. „Trefovali se i ostatní. Máme tak vyrovnaný kádr, že jeden den se bodově daří jednomu a další druhému,“ řekl pivot.

Semifinále pokračuje v Brně v pátek a v sobotu vždy v 18.00.