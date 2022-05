Opavští basketbalisté zvítězili v Brně a jedna výhra je dělí od finále

Ve čtvrtém utkání Opavané inkasovali prvních pět bodů, ale postupně si v prvním poločase vypracovali dvouciferné vedení, a to až o 14 bodů (30:16) v úvodu druhé čtvrtiny. Jenže domácím se povedl ještě do hlavní přestávky obrat a nakonec do druhého poločasu vstupovali Brňané jen s jednobodovým mankem.

Nezlomila je ani devítibodová šňůra soupeře v úvodu druhé půle a znovu vyrovnali těsně před koncem třetí části, jenže další třináctibodový trhák už znamenal rozhodnutí. Hosté měli mírnou převahu ve vymezeném území zejména díky švédskému pivotovi Mattiasi Markussonovi, který zaznamenal double double za 18 bodů a 10 doskoků, o bod víc dali spoluhráči ze základní pětky Filip Zbránek a Jakub Šiřina a také nejlepší brněnský střelec Oleksandr Mišula z pozice náhradníka.

„V první půli moc nezahrál Keenan Gumbs, který nás jinak pořád držel. Naštěstí se hned ve druhém poločase nastartoval. Velmi dobře zahráli Kuba Šiřina či Filip Zbránek. Jako žolíka jsme si pro druhou půli nechali schovaného Martina Gniadka, i ten si vedl skvěle. Každopádně hlavně to byl velice dobrý týmový výkon,“ uvedl na klubovém webu asistent opavského trenéra Kryštof Vlček.

„Poslední krok bývá nejtěžší, ale věřím, že to společně v úterý zvládneme. V každém zápasu byly fáze, kdy jsme hráli fakt pěkný basket. Navíc hrajeme týmově, v každém utkání tak vyletí nahoru jiný hráč,“ doplnil Vlček.