Basketbalisté Olomoucka posilují. Z Nymburka přichází talentovaný Jirák

Z kádru mistrovského Nymburka přichází do sestavy BK Olomoucko nadějný basketbalista Rostislav Jirák. Odchovanec plzeňského basketbalu zasáhl v další mistrovské sezoně polabského týmu do šestnácti zápasů. Nejednalo se ovšem o velkou minutáž, proto mladý talent další starty do osobních statistik přidá až po svém příchodu do hanácké metropole.