K úspěchu chci hladové hráče, žádné turisty, říká nový trenér Olomoucka

V polském národním dresu si čtyřikrát zahrál na mistrovství Evropy. Na nejvyšší úrovni hrál dvacet let, pak začal trénovat, což, jak sám přiznává, byl jeho dlouhodobý cíl. „Být hráčem jsem bral jako možnost stát se co nejlepším trenérem,“ říká osmatřicetiletý kouč týmu, který se kvůli ekonomické situaci čerstvě přestěhoval z Prostějova do Olomouce.



Vaše jmenování trenérem Olomoucka bylo docela překvapivé. Jak k němu vůbec došlo?

S Michalem Pekárkem se známe už třináct let z doby, kdy jsem hrál za BK Prostějov. Od té doby jsme byli v pravidelném kontaktu. Na hodně věcí, nejen basketbalových, máme stejné názory. Na začátku minulé sezony se mě zeptal, jestli bych neměl zájem pracovat pro Olomoucko. Od té doby jsme tuto možnost probírali. Teď přišla chvíle, kdy nabrala reálné obrysy.



Co rozhodlo o tom, že jste nabídku přijal?

Má to několik důvodů. Z dvouletého pobytu v Prostějově mi zůstaly skvělé vzpomínky a nádherné zážitky. Mám rád Českou republiku a její kulturu. Cítím se tady dobře, mám tady velké kamarády. A všechno dorazilo odhodlání a víra Michala Pekárka. Jeho nadšení mě upřímně nakazilo.

Sledoval jste nejvyšší českou soutěž po odchodu z Prostějova?

Hodně pravidelně. Viděl jsem téměř všechny prostějovské zápasy a také nejdůležitější utkání play off. Letošní vyřazovací část jsem sledoval ještě pečlivěji. Bylo přece možné, že to budou soupeři mého budoucího týmu.

Máte představu o složení BK Olomoucko pro příští sezonu?

Pochopitelně probíráme různá jména a možnosti. Uvidíme, co se podaří dojednat. Ovšem ohledně charakteru týmu je má představa jasná. Chci hráče, kteří chtějí být v tomto konkrétním týmu, mají hlad po úspěchu a velkou motivaci vyhrávat. Jiní v této sestavě nebudou. Nebudu nikoho nutit, aby tady s námi byl, pokud se tak sám nerozhodne. Jak jsem řekl, chci hladové a motivované hráče, ne turisty, kteří jen čekají na své výplaty.

Ambice máte. Stejně tak i klub, který by rád bojoval o postup do play off. Souhlasíte s takovým cílem?

Samozřejmě. Pokud jste profesionál, hrajete, abyste vyhráli. Máte ambici a vůli porazit každého. Víme, že to nebude snadné, mimo jiné kvůli stěhování týmu nebo zcela nové sestavě. Pokud budeme týmem, který nechá na hřišti srdce, může se to podařit.

Bude v nové sestavě Olomoucka figurovat i nějaké jméno z Polska?

Pokud by to bylo nutné, určitě by to bylo možné. Ale na národnosti hráče nezáleží. Rozhodovat bude hráčův přínos pro tým.

Uvažoval jste o trenérské kariéře už jako hráč?

Trenérem jsem chtěl být od chvíle, kdy jsem basket začal hrát. Bral jsem to tak, že možnost být profesionálním basketbalistou je cesta, jak se stát trenérem. Mám takový osobní plán – být mnohem lepším trenérem, než jsem byl hráčem.

Trénoval jste v polské lize. Dá se srovnat s úrovní Kooperativa NBL?

V polské lize je hra fyzičtější. Rozhodčí pouští více kontaktů. Je to běžné, každá soutěž je v něčem odlišná. Stále větší počet polských klubů by chtělo hrát evropské poháry. To ukazuje, že v té soutěži jsou větší klubové rozpočty, než v české lize.

Na českou ligu zahájíte přípravu co nevidět.

Odstartujeme 1. srpna. S celým realizačním týmem se budeme snažit dostat tým do optimální formy. Plánujeme zápasy se soupeři z Rakouska, Slovenska a Polska. Ještě to ladíme, do začátku přípravy budou všechny zápasy potvrzené.