Nymburk posiluje z české ligy. Přichází kapitán Olomoucka Váňa

„Hrát za Nymburk je nejvyšší příčka, kam se v Česku jde dostat. Když jsem byl mladší, tak mě štvalo, že Nymburk pořád vyhrává, a říkal jsem si, že tam nikdy nepůjdu. Ale jak člověk stárne, tak si uvědomí, že je to jedna z mála možností, jak se posunout někam dál, hrát lepší basket,“ uvedl Váňa v tiskové zprávě.



V týmu se potká s Jakubem Tůmou, s kterým si zahrál v letech 2017 a 2018 na mistrovství Evropy dvacítek. „S Kubou jsem si psal, jak to tady v Nymburce chodí, protože to bude moje první angažmá mimo Prostějov, tak abych měl trochu srovnání, co mě čeká,“ řekl prostějovský rodák, který měl v uplynulé ligové sezoně průměr 12,5 bodu a 4,5 doskoku na zápas.

„U Františka vidím velký potenciál a také prostor pro další zlepšení. Pokračujeme v naší snaze každý rok přivést talentovaného hráče, který bude mít možnost se dále rozvíjet po boku našich zkušených hráčů. Nejprve to byl Jakub Tůma, loni Luboš Kovář,“ řekl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.