Pro soupeře budeme velmi nepříjemní, tvrdí navrátilec do Olomoucka Sehnal

Z Hradce Králové získalo střelce Filipa Haladu, u Marka Sehnala pomohlo, že Svitavy přepustily licenci na Kooperativa NBL Jindřichovu Hradci. Sehnal se tak po roce vrátil na Hanou, kde strávil několik sezon.

„Vůbec mě nenapadlo, že se tak rychle vrátím. Ve Svitavách jsem podepsal víceletou smlouvu,“ poznamenal hráč se skvělým fyzickým fondem. „Okamžitě jsem zapadl, jako bych vůbec neodešel,“ pochvaluje si Sehnal.



Halada bere angažmá jako nový impulz. Jednání o setrvání u Královských Sokolů nedopadlo, proto se basketbalista, který hrál nejvyšší soutěž i na Slovensku a získal s Komárnem titul, přesunul do Olomouce.

„Ze strany klubu jsem cítil větší zájem než z Hradce. V kabině je hodně nových hráčů, jiný je kouč. Mám dobrý pocit z nové šance,“ pochvaluje si změnu Halada. „Trenér mi věří a dává mi hodně prostoru. Chce, abych se zařadil mezi lídry týmu. Věřím, že to dobře dopadne,“ dodává bývalý reprezentant do 20 let.

Od obou hráčů klub očekává, že budou patřit do základní sestavy a potáhnou Olomoucko v nové sezoně. Jde o největší tuzemské posily, které by současně měly pomáhat talentovaným mladým basketbalistům, kteří ještě nemají tolik zkušeností.

Demajeo Wiggins

„Je skvělé, že se v kabině potkali hráči, kteří to mají v hlavě stejně nastavené. Všichni na sobě chtějí makat. Energie z nás čiší. Pro soupeře budeme velmi nepříjemní,“ přepokládá Sehnal, podle něhož se podařilo složit pracovitý tým. „Platí to i z pohledu zahraničních posil. Kluci nejsou žádní turisté, co by přijeli na dovolenou,“ pravil Sehnal



Význam příznivého klimatu v kabině připomíná také Halada. Právě dobrá týmová chemie je podle něj základem dobrých výsledků. „Všichni zatím odvádějí dobrou práci,“ těšil se Halada. „Musíme věřit v náš progres, bojovat a rvát se. Pak to bude dobré,“ věří v úspěšnou sezonu obávaný střelec z dálky. Nově poskládaný tým ladí formu na začátek sezony ve Federálním poháru, který měl o víkendu na programu zápasy základních skupin.

BK Redstone Olomoucko prohrálo se slovenským mistrem ze Spišské Nové Vsi těsně 68:70. V poločase přitom vedlo 36:34 především zásluhou povedené první čtvrtiny, po níž svěřenci kouče Skibniewskiho vedli o deset bodů 23:13.

Porážkou nakonec skončilo také druhé utkání s Pardubicemi. Východočeši zvítězili 88:74, ještě dvě minuty před koncem ale Hanáci prohrávali o pouhé tři body.

„V obou zápasem nám, po dobrém začátku, nevyšla druhá čtvrtina. Bojovali jsme, dostali zápasy do vyrovnaných koncovek, bohužel to ani v jednom případě na úspěch nestačilo,“ hodnotil duely Demaejo Wiggins, další nováček v sestavě Olomoucka.

Nový ročník Kooperativy Národní basketbalové ligy začíná pro Olomoucko 17. září. Od 18.00 přivítají na své palubovce, nově v Olomouci, Jindřichův Hradec.