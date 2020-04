O sezoně rozhodneme nejdřív v květnu, tvrdí komisionář NBA

„Minulý týden jsem spolupracovníkům řekl, že v dubnu určitě žádné rozhodnutí nepřijmeme. A neznamená to, že ho přijmeme 1. května,“ uvedl Silver na twitteru.

NBA byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března, do konce základní části v tu dobu zbývalo pět týdnů. Silver prohlásil, že pokud by šlo vše hladce, liga se „nějakým způsobem“ pokusí dohrát základní část a zahájit play off. To mělo původně začít 18. dubna a vyvrcholit v červnu.

Silver připustil, že je možné hrát bez diváků nebo soustředit zápasy na jedno místo. „Zatím je ale příliš brzy na podrobnější scénáře,“ dodal. Kupříkladu jediný český basketbalista v zámořské soutěži Tomáš Satoranský však už nevěří, že se přerušená sezona dohraje.

Omezení shromažďování většího počtu osob platí v USA zatím do poloviny května. Nemoc covid-19 v zemi postihla téměř 370 tisíc lidí, nejvíc na světě, a bezmála 11 000 jí podlehlo. Nakazilo se i několik hráčů NBA.