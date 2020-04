NBA věří: My tu ligu stejně dohrajem. Bez diváků? Ve Vegas? Na lodi?

Ne že by snad basketbaloví boháči neměli mít na stravu. Ale každý den, který je kvůli pandemii škrtán ze soutěžního kalendáře, ubližuje jejich byznysu - nemluvě o tom, jak budou na návrat nejen této ligy natěšení fanoušci v USA i ve zbytku planety, vždyť jim aktuálně ke sledování zbývají leda tak záznamy slavných bitev minulosti či počítačové hry.

„Liga je odhodlaná mít i letos vítěze,“ řekl deníku New York Post nejmenovaný zdroj. S výmluvným dodatkem: „Žádná varianta není smetena ze stolu.“

Ta, že nebudou do ochozů z bezpečnostních důvodů vpuštěni fanoušci, je vzhledem k vývoji situace spíš základním předpokladem než nějakým odvážným nápadem.

Pokud už nepřibudou další duely základní části, připadá v úvahu třeba šestnáctičlenné play off na jednom místě. Přímo se nabízí Las Vegas: nejen kvůli hotelovým kapacitám, ale také z logistických důvodů, neboť se zde konává letní liga pro všech 30 zúčastněných.

Dle zmíněného listu ale padají i jiné, exotičtější varianty. Z amerických měst Orlando, Atlantic City nebo Louisville, dále Havaj, a dokonce Bahamy.

A jelikož zoufalé časy přinášejí leckdy zoufalá řešení, bývalá univerzitní hvězda, hráč NBA a nyní zaměstnanec ESPN Jay Williams dokonce nadhodil - nejspíš pořád ještě v dost velké nadsázce - variantu letadlových lodí.

„Pustíte tam jen otestované lidi, hráče s manželkami a rodinami. Jedna pro Východní konference, jedna pro Západní,“ uvedl. „Loď nezakotví, takže ji nikdo nebude opouštět. Třeba po čtyřicet dní, bude-li to třeba. Přejdete rovnou do play off. A pak si to vítězové jednotlivých lodí rozdají o titul...“

Odhadovat vývoj je složitější než kdy dřív. Aspoň dílčí nápověda přichází ze země, z níž se bohužel rozšířil rovněž COVID-19: z Číny.

Tamní basketbalová soutěž byla přerušena 24. ledna. Už dovolila návrat zahraničním hvězdám včetně Jeremyho Lina, věřila v obnovení na začátku dubna, teď ho však posouvá na přelom dubna a května.

Resumé? S největší pravděpodobností aspoň tříměsíční přestávka. S takovou by se NBA mohla rozjet přibližně v polovině června.

Ve všech halách? V nevadské poušti? Či snad na širém moři?