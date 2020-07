Ostrava chystá novou sportovní halu. Nejen pro basketbalisty NH

Ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru by měla stát do tří let. Její kapacita má být tři tisíce diváků, díky čemuž by mohla hostit i mezinárodní basketbalová utkání.

Stavba přijde přibližně na 600 milionů korun, přičemž o náklady se podělí město, Moravskoslezský kraj, společnost ČSAD Ostrava a Spolek na podporu sportu dětí a mládeže.

„V centru města sice máme několik tělocvičen a sportovních hal, ale nový, moderní objekt chybí a kapacity stávajících krytých sportovišť jsou navíc nedostatečné,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová.



Multifunkční hala má sloužit především pro trénink a zápasy basketbalových, volejbalových a florbalových oddílů.

Kromě hlavní stavby bude součástí projektu tréninkového zázemí pro míčové sporty, fitness sál, posilovna a sociálních zařízení nejen pro mládežnické týmy, ale i vrcholový sport.

„V současné době máme zpracovanou podrobnou architektonickou studii a dokončena je dokumentace pro zahájení procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná EIA,“ uvedl Tomáš Vrátný, majitel basketbalového klubu NH Ostrava a předseda představenstva společnosti Ostra Group, do které patří ČSAD Ostrava. Právě na jejích pozemcích by měla hala být.

Vrátný dodal, že pozemky jsou sceleny a připraveny jsou rovněž podklady pro rychlé zahájení dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba má začít v roce 2022.