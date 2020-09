Doufám, že přijde čas mladých, říká trenér Bálint. Ostrava však zvažuje posily

Bálint by tým rád doplnil poté, co v přípravě Ostravští většinou prohrávali. „Snažili jsme se sice dávat prostor všem hráčům, aby věděli, že jsou součástí týmu, ale zatímco u některých jsou pokroky znát, u jiných je tam stagnace. Ti neřeší situace, jak by měli,“ řekl kouč.

To potvrdil kapitán Petr Bohačík. „Když chceme s trenérem, aby trochu improvizovali, tak to docela skřípe, ta kvalita tam zatím bohužel není. Na tom musíme pracovat,“ podotkl Bohačík. „Pokud náš tým dobře doplníme jedním dvěma cizinci, mohlo by nám to pomoci a mladí by se vedle nich mohli více rozvíjet.“

Peter Bálint upozornil, že výchova mladých hráčů je dlouhodobý proces. „Zatím jsem trpělivý, i když občas trochu vybuchnu. Jiná cesta ale není, hráči musejí být na hřišti a doufám, že přijde čas, kdy mladí enháčko potáhnou,“ řekl Bálint.

Osu týmu dál tvoří pivot Petr Bohačík, křídelníci Radek Pumprla a Filip Šmíd a rozehrávač Martin Nábělek. Jediný nový hráč je nadějný Adam Šiška z BCM Prostějov.

„Věřím, že značka NH Ostrava je nesmrtelná. Je to klub, který nikdy nespadl z nejvyšší soutěže,“ připomněl majitel NH Ostrava Tomáš Vrátný. Zatím to nikdo oficiálně nepotvrdil, ale je možné, že se v koronavirové době z ligy padat nebude.

„Rozhodně do sezony nemůžeme jít s tím, že klidně můžeme být poslední... To by ani nebylo sportovní,“ upozornil Peter Bálint.

Jaké má tedy ambice?

„Těžko odhadnout, ale věřím, že budeme o něco výš než v minulé sezoně,“ uvedl trenér. NH Ostrava byla v nedohraném minulém ročníku předposlední. „Čas a kvalita ukáže, kam jsme schopni se dostat, co hráči předvedou na palubovce. Musíme dál trénovat a pracovat, jinak se nebudeme zlepšovat.“