Zatím bez cizinců. Ostravští basketbalisté sázejí jen na české hráče

NH Ostrava před Opavou prohrála s Brnem 74:77, Gliwicemi 71:96 a Olomouckem 72:78. Naproti tomu Opavští zvítězili v Gliwicích 89:86.

„Sezonu začneme čistě s českým kádrem,“ uvedl ostravský manažer Tomáš Ostarek. Trenér Peter Bálint tak bude opět spoléhat především na Petra Bohačíka, Radka Pumprlu, Martina Nábělka, Dominika Heinzla a Filipa Šmída. „A znovu bychom rádi dávali šanci mladým, aby se ještě více vyhráli,“ podotkl Ostarek.

Z hráčů do 21 let jsou v kádru Juraj Páleník, Dominik Lukáč, Štěpán Svoboda, Matěj Snopek a Tomáš Havlík. „A nově i devatenáctiletý křídelník Kevin Týml, který už s týmem trénoval minulou sezonu,“ upozornil Tomáš Ostarek.

Připustil, že pokud by mužstvo nefungovalo anebo se někdo zranil, že by noví hráči případně i ze zahraničí mohli během sezony přijít. „Nejvíc bychom asi potřebovali posilu pod koš,“ řekl Ostarek. „Ale uvidíme, jak se vše rozjede. Navíc příští sezona je ideální k tomu, aby hráli mladí kluci, protože nikdo by neměl sestupovat.“