Hradec Králové vyhlíží vítězný start, jede si pro něj do Ostravy

„Věříme hlavně, že se bude hrát a že my minimálně navážeme na minulou sezonu, v níž jsme měli blízko k předkolu play off,“ uvedl Lubomír Peterka, trenér hradeckých Královských sokolů.

Hradečtí předloni, v první sezoně mezi elitou, se mezi ní zachránili až v baráži, loni už mířili výš, ale sezona zůstala nedokončená. V klubu nyní doufají, že podobně nedopadne další a že tým zúročí svoji zkušenost a sehranost. Po minulé sezoně totiž vedení nemělo důvod kostru družstva měnit, spíše ji doplnilo mladšími hráči.

Královští sokoli v NBL Královéhradecký kádr Nemanja Barač (30/194)

Lukáš Brožek (22/186)

Filip Halada (28/198)

Michal Chlumecký (18/206)

Lukáš Kantůrek (22/186)

Jan Koloničný (27/208)

Pavol Lošonský (32/203)

Tomáš Mráz (19/190)

Ondřej Peterka (29/197)

Peter Sedmák (35/207)

Pedja Stamenkovič (32/191)

Jiří Šoula (24/190)



„Jsme sehranější, mělo by to být znát a věřím, že to také ukážeme,“ poznamenal Peterka. Podle něj by se to mělo ukázat už v sobotu v Ostravě, kde tým sezonu zahájí.

„Ostrava tým hodně omladila, je bez cizinců, rozhodně tam chceme vyhrát,“ řekl k tomu kouč, „kdyby mohl hrát Barač, bral bych to skoro jako jistou záležitost.“

Právě Baračovo zranění je v končící letní přípravě jedinou kaňkou, Srb totiž na ni přijel už zraněný a za celou dobu se nedal dohromady tak, aby mohl hrát. „I bez něj jsme v přípravě hráli dobře, ale je to škoda, jde o hráče základní pětky,“ řekl k tomu trenér.

Soutěž se hraje stejným systémem jako v minulém ročníku. Po základní části se tabulka rozdělí na dvě skupiny - v první si osm celků zahraje o šest míst v play off, ve druhé se kluby z 9. až 12. místa utkají o dvě místa v předkole play off, v němž narazí na dva nejhorší týmy z první skupiny. Čtvrtfinále a semifinále se poté hraje na čtyři vítězné zápasy, finále na tři a duel o třetí místo na dvě. Tedy pokud koronavirus nerozhodne jinak...