Šoula, Brožek a kádr hradeckých basketbalistů je hotový

Několik změn připravili, ale zase ne tolik a tak převratné, aby kádr nezůstal kámen na kameni.



„Kádr pro sezonu už je hotový, ještě by měl ho doplnit jeden hráč, hledáme někoho mladého, nadějného,“ uvedl ke složení kádru trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Měsíc před začátkem společné přípravy tak fanoušci hradeckého klubu už znají, kterým hráčům budou chodit v nové sezoně fandit.

Z nových hráčů půjde o dva, oba spíše na rozehrávku, byť jeden z nich mívá v popistu práce často i hru na křídle. Přicházejí Lukáš Brožek z Kolína a Jiří Šoula, jenž v minulé sezoně pomáhal Jindřichovu Hradci k návratu do NBL.

Dvaadvacetiletý rozehrávač Brožek bude v Hradci Králové úplným nováčkem, o tři roky starší Šoula s ním už zkušenosti má, před lety jako hráč Pardubic Královským sokolům vypomáhal v 1. lize.

„Známe ho a máme s ním dobrou zkušenost,“ poznamenal kouč Peterka k jeho příchodu.

Příchod někoho dalšího, s výjimkou výše uvedeného hledání šikovného mladíka, Hradečtí v tuto chvíli nepředpokládají. „Kostra týmu je hotová,“ potvrzuje Peterka.

Příchody Brožka a Šoula jdou ruku v ruce s odchody dvou borců. V Hradci už nebude dále působit David Pekárek, který se vrací domů na Moravu a bude hrát za tým Olomoucka. Enklávu cizinců poté oslabí Dorde Tresač, třiatřicetiletý Srb, jenž přišel v průběhu minulé sezony. V kádru Sokolů tak zůstali jen Slováci Peter Sedmák a Pavol Lošonský, Tresačův krajan Pedja Stamenkovič a konečně další Srb Nemanja Barač.

A ještě dva odchody hradecký klub zaznamenal, byť u Petra Andrese se to nedá brát doslova. Rozehrávač, jenž v Hradci působil poslední čtyři sezony, totiž v týmu skončil jako hráč a nastoupil jako kondiční trenér.

Skončit se rozhodl také Tomáš Mahler, jenž za Hradec hrál s drobnými výjimkami v podobě hostování deset let a pamatuje tak celou cestu mezi elitu i první roky v NBL. „Rozhodl se dát přednost zaměstnání, které s basketbalem v posledních sezonách kombinoval a už to dál moc nešlo,“ uvedl k jeho konci hradecký kouč.

Královské sokoly čeká třetí sezona od jejich návratu mezi českou elitu po pětadvaceti letech. V té první se mezi elitou zachránili až v baráži, v té minulé už sahali po předkole play off a baráži úspěšně unikali. Nakonec ale sezona nebyla kvůli pandemii koronaviru dohraná, nikdo nesestoupil a NBL tak bude mít stejné obsazení jako v minulém ročníku. „Rádi bychom se zase o kousek posunuli výš, i když to nebude jednoduché,“ poznamenal trenér hradeckého družstva, „uvidíme, co s týmy udělá současná situace a jestli se nějak výrazněji změní rozložení sil v soutěži.“

Nový ročník Národní basketbalové ligy by měl začít už 12. září. Termín by stanoven, ale soutěž ještě rozlosována není. Každopádně Hradec se chystá na toto datum a už ví, že první herní prověrku by měl absolvovat v polském Walbrzychu. „Mělo by to být v první polovině srpna, doufejme, že nenastanou nějaké komplikace,“ poznamenal k tomu hradecký kouč.