Hradecká příprava vrcholí. Porážky Peterku netíží, stav Barače ano

Po dobrém výkonu napodobili průběh předcházejících dvou neúspěšných duelů, v nichž nejprve na domácí palubovce podlehli Děčínu a poté i Pardubicím. V obou případech první půli vyhráli, ve druhé se prosadil soupeř.



„Sehráli jsme dobré zápasy, bohužel se na nich projevilo, že nejsme kompletní. Třeba zápas s Pardubicemi jsme končili s minimem hráčů,“ poznamenal k zatím poslední fázi herní přípravy kouč hradeckých Královských Sokolů Lubomír Peterka.

Až nyní v Děčíně měl při rotaci hráčů přece jen více možností, přesto další výhru k těm, které Hradec v přípravě už dosáhl, tým nepřidal. „Trochu nám došla energie a v závěru jsme neproměnili v koš některé střely, při kterých soupeř nestačil bránit,“ mrzelo hradeckého kouče.

Do Děčína Hradečtí vyrazili už i se Pedjou Stamenkovičem a Filipem Haladou, což byla vítaná pomoc. Na jejich výkonu ale byla znát tréninková pauza zaviněná zraněním. „Stamenkovič šel hrát po jediném tréninku, Halada na tom nebyl o moc lépe,“ uvedl Peterka.

Oba jmenovaní hráči ale už pomalu dohánějí to, co kvůli zranění nechtěně zameškali. To neplatí o Nemanjovi Baračovi, jenž se do přípravy ještě nezapojil. „Bohužel přijel zraněný a jeho zranění bylo vážnější, než se zdálo na začátku,“ sdělil hradecký kouč a přiznal, že se smiřuje s tím, že Barač se po léčbě naštíplé lýtkové kosti nedá do začátku Národní basketbalové ligy dohromady.

Od svého návratu mezi elitu po pětadvaceti letech Královští sokoli vstoupí do nového ročníku v sobotu 12. září v Ostravě. Ještě předtím na ně ale čeká poslední přípravné utkání, v němž v sobotu na domácí palubovce v Třebši vyzvou USK Praha. Generálka na NBL, po níž se už tým bude chystat na Ostravu, začne v 18.30.