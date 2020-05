Covid-19 utnul nejlepší sezonu basketbalistek Ostravy

Klub chce stavět vlastní halu Basketbalistky SBŠ Ostrava hrají zápasy nejvyšší domácí soutěže v hale Tatran, která je domovem basketbalistů NH Ostrava. Ostravanky by však rády měly své vlastní zázemí. „Příští rok plánujeme stavět halu,“ řekl předseda SBŠ Ostrava Kamil Havrlant. Stát by měla v Ostravě-Jihu na bývalé smyčce tramvají vedle Sport centra Dubina, které mají v nájmu florbalisté 1. SC Vítkovice. „Vlastní zázemí by nám hodně pomohlo. Věřím, že by to zvýšilo i návštěvnost a hodně by nám to pomohlo i v přípravě, protože jsme roztahaní skoro po celé Ostravě,“ podotkl Havrlant. V hale by se dala vytyčit dvě basketbalová hřiště a kapacita by byla 350 diváků. „Vše ale bude záležet na tom, zda se nám podaří získat dotace od města, kraje a Národní sportovní agentury,“ upozornil Kamil Havrlant. Pokud vše vyjde a stavba začne příští rok v lednu, mohla by být hotová v září 2021. Náklady by měly být přibližně 85 milionů korun.