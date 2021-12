Ostrava potřebuje sportovní halu. Ale jakou? A jen jednu? Proč ne šest?

„Tyhle levné budky mají sloužit klubům i školám“ Stálo ho to hodně nervů, času i peněz. Chtěl to vzdát. Přesto předseda a trenér Basketpointu Frýdek-Místek Zdeněk Navrátil stavbu montované sportovní haly pro mládež dokončil. Slouží rok. Projekt, který ho přišel přibližně na dva miliony korun, už dva roky zdarma nabízí zájemcům po celé republice. Podnikatel Zdeněk Navrátil vede klub Basketpoint Frýdek-Místek. „Zatím jich je asi deset. Kromě SBŠ Ostrava se ozvali lidé z Libhoště, Olomouce i Děčína. Vím že v Praze 12 nějaká parta z komunálu něco zkouší, ve Zlatých Horách řeší náš projekt starosta. Všichni ale bojují s úředním šimlem, legislativou a dnešními cenovými turbulencemi,“ uvedl Navrátil. Co si od toho slibujete, že projekt nabízíte zadarmo?

Tyhle nízkonákladové budky, jak tomu říkám, mají sloužit klubům a dopoledne školám, takže by se měly stavět u nich. Vyřešil by se tím chronicky nedostatek sportovišť pro sportovní kluby i školská zařízení. Není tady žádná populační exploze ale i tak tělocvičny na výuku tělesné výchovy kapacitně nestačí nebo nevyhovují. Jak vás napadlo jít do takové stavby?

S velkým nárůstem zájmu dětí o náš klubový program nám chyběly prostory. Město právě dalo do šuplíku projekt za sedm milionů korun na stavbu objektu s menší užitnou hodnotou než by měla naše hala. Byl designově i technicky velkorysý a vyšel by možná i na čtyři sta milionů korun. Radním jsem navrhnul, aby mi dali investiční dotaci sedmnáct milionů a budu se snažit dál halu postavit. Byl to delší a náročný proces zejména pro právní oddělení města, ale ve finále tehdejší vedeni a zastupitelé souhlasili, což bylo obrovské vítězství pro všechny. Kolik vás to vše stálo?

Za studii, pozemek a projekt jsem zaplatil bezmála pět milionů korun. Až poté jsme dostali přislib investiční dotace sedmnáct milionů od města a tutéž částku od kraje. A když už bylo vše v běhu třicet milionů od ministerstva školství, což mě zachránilo od pohromy. Osobně mě stavba zatím přišla na šestnáct milionů korun plus cena pozemku. Některé věci ale stále vylepšujeme a zrovna ve čtvrtek jsem dostal fakturu za tribuny na jeden milion a sto tisíc korun. Věřím, že i při dnešních rostoucích cenách by se investoři s našimi zkušenostmi při stavbě podobné haly do sta milionů vešli. Nákladný bývá i provoz. Kolik stojí ten roční ve vaší hale?

Není nákladný, když se poctivě vyřeší energetická náročnost budovy. Projektanti nás strašili milionovými náklady, ale vypadá to, že se vejdeme do tři sta tisíc korun ročně. Ceny elektřiny máme zafixované ještě na příští rok. Každopádně budeme i v budoucnosti platit mnohem méně než majitelé starších objektů základních a středních škol, které jsou navíc výrazně menší.