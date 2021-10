Sedmdesátileté provizorium skončí. Ostrava dostane halu až za 700 milionů

Novou arénu pro tři a půl tisíce diváků mají stavbaři postavit v Mariánských Horách v ulici U Stadiónu mezi sídlištěm Fifejdy a obchodním centrem Futurum na pozemcích ČSAD Ostrava, která spadá do společnosti Ostra Group, jejímž předsedou představenstva je Vrátný.



„Tento týden dokončujeme projektovou dokumentaci, abychom podali žádost o stavební povolení,“ uvedl Tomáš Vrátný. „Půjde o supermoderní věc. Nebude to jen o samotné hale, ale i o tréninkových plochách. Mělo by se tam sdružit více míčových sportů, abychom tuto komunitu dostali na jedno místo, aby si kluby vzájemně vycházely vstříc, využívaly zázemí, jako je kvalitní rehabilitace, posilovna a podobně.“

Tomáš Vrátný podotkl, že Ostrava na moderní halu pro míčové sporty čeká už dlouho. „A třeba Tatran byl původně jen provizorní pavilon, přičemž slouží skoro sedmdesát let,“ připomněl Vrátný. „Jsme tady delší dobu i díky městu, které nám přispívá na provoz, na to, že tady přežíváme. Ale Ostrava si zaslouží sportovně-kulturní stánek, který bude odpovídat dvacátému prvnímu století. A to, co se nám společně s krajem a městem podařilo dát dohromady, je špičková věc, která bude mít republikovou, ne-li evropskou úroveň.“

Stavba by měla přijít na 500 až 700 milionů korun. „Přesně to říct nedokážu,“ řekl Vrátný. „Cena se mění a obzvlášť dnes, kdy ceny stavebních materiálů vyskočily obrovsky nahoru.“

Takto by měla vypadat nová ostravská hala pro míčové sporty s kapacitou tři tisíce diváků.

Kdo halu zaplatí? „Půjde o sdružené financování, jinak by to nešlo,“ odpověděl Tomáš Vrátný. „Je fajn, že se skloubí soukromé peníze s municipalitními a státními. Pokud se to povede, bude to jedinečný projekt a bude výzvou pro ostatní.“ Soukromým subjektem je Vrátného firma Ostra Group.

A kdo bude majitelem arény? „Spolek, jehož účelem bude provozování sportovní haly. Už vznikl za účasti města a soukromého investora (Ostra Group). Vzájemně se budou podílet na provozu s tím, že soukromník se zavazuje krýt případné ztráty z provozu,“ odpověděl Vrátný.

Uznal, že přípravy trvají dlouho. „Ale dali jsme si hodně záležet na tom, jak by hala měla vypadat, aby byla ekonomická, provozně únosná. Také se snažíme minimalizovat náklady, ale kam se pohne cena stavebních hmot, nedokážeme předpovědět.“ Připustil, že neúměrný nárůst cen stavebnin by mohl stavbu odložit. „To bychom čekali, až materiály půjdou zase dolů. Je to však pouhá spekulace,“ podotkl Vrátný.

Takže opravdu by hala mohla začít fungovat v roce 2023? „Až vyřídíme papírovou válku, jak se říká, půjdeme do procesu schvalování jednotlivých dotací. Musíme být realisté a vzhledem k tomu, že se stavby účastní čtyři subjekty, tedy Ostra, město, kraj a Národní sportovní agentura, kterou budeme žádat o dotaci, tak to nějaký měsíc, možná rok potrvá, protože vše skloubit není jednoduché.“

Tomáš Vrátný

Tomáš Vrátný odmítl, že by nová hala znamenala zánik Tatranu.

„Sportovišť není nikdy dost. A chceme ho zachovat z úcty, z tradice, kvůli jeho dlouhověkosti. Tatran je navíc výjimečná stavba. V budoucnu by měl sloužit především mládeži, jejíž sportování by po covidové době mělo být hodně podporované.“

Leč Tatran bude muset projít rozsáhlou obnovou. „Jeho provoz je ekonomicky náročný i vzhledem k cenám energií. Musí se mimo jiné pořádně zateplit,“ dodal Vrátný.