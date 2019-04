Jak překonat nepřekonatelné? Dalším titulem. Arike na cestě ke hvězdám

Letos ženská univerzitní soutěž vrcholí finálovým turnajem v prosluněné Tampě na Floridě.

Na Final Four znovu nechybí jeden z nejlepších vzdělávacích i sportovních programů Spojených států, University of Notre Dame. Církevní škola z Indiany má na hřišti jen ty nejvyšší ambice - jako úřadující šampion NCAA se pokusí trofej obhájit.

Zelenobílý tým přišel během léta pouze o jednu hráčku základní sestavy. Arike Ogunbowaleová, největší hvězda Fighting Irish a jedna z hlavních osobností celé NCAA, je i letos tahounkou spolufavoritek.

Mladá žena s číslem 24 (nosí ho na počest Kobeho Bryanta) vyniká schopností rozhodovat vyrovnané zápasy.

Arike Ogunbowaleová rozhodla finále 2018:

Zdá se, že březen a počátek dubna je zkrátka její čas.

V duelu o nejlepší osmičku se Notre Dame utkal s Texasem A&M, jehož hra se primárně opírá o další vycházející superhvězdu - Chennedy Carterovou.

Arike ani tentokrát nezklamala. Svůj tým dovedla k vítězství 34 body, svým dosavadním kariérním maximem. Do statistik zapsala i pět doskoků, čtyři asistence a tři zisky.

Momenty ze zápasu Notre Dame - Texas A&M:

Vítězství se ovšem nerodilo lehce. Texas A&M se držel na dostřel do poslední chvíle a nakonec podlehl 80:87. Ogunbowaleová byla vidět hlavně ve druhé půli, ve které zaznamenala 24 bodů.

Posledním úkolem před závěrečným turnajem bylo porazit Stanford, úspěšný tým z Kalifornie vedený členkou síně slávy Tarou VanDerveerovou, vyřadil Notre Dame před dvěma lety. Tenkrát byla poslední akce opět v režii Ogunbowaleové, obrana Stanfordu jí ovšem nedovolila úspěšně zakončit.

„Byla to těžká střela,“ ohlédla se zpátky Arike den před zápasem. „Soustředila jsem se na to, abych si z toho momentu něco vzala a stala se lepší. Udělalo mě to silnější. Ten moment zklamání si budu pamatovat navždy a už ho nikdy nechci zažít znovu,“ doplnila.

Od té doby v play off neprohrála.

Notre Dame si letos postup na Final Four ujít nenechal, ačkoliv ho v první půli trápila nízká úspěšnost střelby. Čtvrtfinálový zápas získal 84:68.

Notre Dame se v pátek v národním semifinále utkal s Connecticutem, který mu moc moc chtěl vrátit loňskou těsnou porážku. Neúspěch modrobílých Huskies tehdy způsobila poslední střela, samozřejmě v podání Ogunbowaleové.

Ogunbowaleová rozhoduje semifinále 2018:

Vítězné trefy v posledních sekundách v semifinále i finále, to je něco, co vstoupilo do basketbalových dějin. Takový kousek je v zásadě neopakovatelný.

Co se však už zopakovat povedlo, to je výhra nad Connecticutem.

Notre Dame to letos nenechal dojít až do poslední střely prodloužení, s UConnem si poradil 81:76. Drama to bylo pořádné, vedení si oba celky vyměnily celkem ve 26 případech.

Arike se první půlí protrápila, trefila jedinou střelu ze sedmi. Jenže její čas obvykle přichází až po půli a tohle by další z příkladů. Ve druhé dvacetiminutovce uspěla při šesti z jedenácti pokusů a s 23 body se stala nejlepší střelkyní utkání. Výsledek v koncovce pojistila z trestných hodů.

Momenty z výhry Notre Dame nad Connecticutem:

Zbývá poslední soupeř, texaský Baylor. V neděli.