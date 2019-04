Sabrině zůstal nedokončený byznys, Arike má šanci své velké dílo završit

V prvním semifinále si Baylor o poradil s Oregonem 72:67. Baylor, celkově nasazený jako číslo jedna, se opíral o výkon dvou pivotek. A Kalani Brownové s Lauren Coxovou dohromady nastřílely 43 bodů.

Tým z Texasu dokázal zvítězit i přesto, že nevsítil ani jednu trojku, podržela ho totiž velmi dobrá úspěšnost za dva body (54,4 procent).

Oregon vedený superhvězdou Sabrinou Ionescuovou si připsal 12 přesných zásahů zpoza tříbodového oblouku, dvoubodové střely ale byly dobře bráněné vysokými hráčkami Bayloru.

„Věděly jsme, že Baylor má velmi dobré a vysoké pivotky. Věděly jsme, že se budeme muset jejich výšce přizpůsobit, to se ale nestalo,“ litovala po zápase rozehrávačka s rumunskými kořeny. Ionescuová byla po deseti minutách hry bez bodu, poté ale 12 body do poločasu dostala Ducks zpět do hry.

Chloe Jacksonová hájící barvy univerzity Baylor proměnila v poslední minutě hry nájezd, na který už Oregon nedokázal odpovědět.

Ionescuová byla nejlepší střelkyní Oregonu s 18 body, Satou Saballyová jich nastřílela 16. Oregon si však na svou první účast ve finále bude muset ještě počkat, Baylor si o titul zahraje po sedmi letech.

„Věřila jsem, že zvládneme vyrovnaný zápas. Naše tréninky jsou náročné a uzpůsobené těmto momentům. Jsem na náš tým velice pyšná,“ svěřila se po zápase trenérka Bayloru Kim Mulkeyová.

Sestřih ze zápasu Baylor - Oregon:

Connecticut ani napotřetí neprolomil hradbu semifinálových zápasů, ačkoliv to dlouho vypadalo, že si s univerzitou Notre Dame bude vědět rady. Oba týmy zažily pomalý start; oba trápila nízká úspěšnost střelby. Trojková specialistka Katie Lou Samuelsonová byla v poločase bez bodu, Arike Ogunbowaleová měla na kontě pouhé dva.

Druhá půle vypadala lépe pro Huskies, když vedly 64:55 necelých osm minut před koncem. Poté však Fighting Irish předvedly úsek 13:2 a po jumpu Ogunbowaleové šly do vedení. Stejná hráčka minutu před koncem proměnila dvě šestky a Notre Dame vedl o tři body.

Connecticut měl šanci skórovat, hráčkou zápasu se ale nakonec stala Brianna Turnerová, která na poslední chvíli zblokovala Napheesu Collierovou a Notre Dame už si vítězství 81:76 pohlídal z trestných hodů.

Ogunbowaleová, která rozhodla loňské semifinále úspěšnou poslední střelou, nakonec dohrála zápas s 23 body a šesti doskoky.

Connecticut táhla s 20 body Katie Lou Samuelsonová, 19 jich přidala první sezonu hrající Christyn Williamsová.

„Samozřejmě jsme velmi zklamaní, ale hráli jsme proti skvělému týmu. Věděli jsme, že Arike bude chtít vzít utkání do svých rukou, a to se taky stalo. Je téměř nemožné ji ubránit jedna na jedna, to všichni víme,“ řekl po semifinále kouč poražených Geno Auriemma.

„Arike cítí velkou zodpovědnost, protože je nás bodový lídr. V poločase se trochu zklidnila a nechala ostatní, aby ji pomohly a podpořily. Druhý poločas už hrála svou hru,“ vyzdvihla výkon Ogunbowaleové trenérka Muffet McGrawová.

Sestřih ze zápasu Notre Dame - Connecticut:

Zápas o národní titul je na programu v neděli. Oba týmy budou usilovat o svůj třetí triumf. Notre Dame se pokusí trofej obhájit, zatímco Baylor bude chtít navázat na úspěch z roku 2012, ve kterém porazil právě tým Fighting Irish.