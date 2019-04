Chennedy Lví srdce. Střílí, řídí. A je-li třeba, hádá se hlava nehlava

Vůdkyně Carterová: Jsem na nás pyšná, budeme lepší Jako takřka dokonalá vůdkyně. Tak se během chicagského turnaje prezentovala nevysoká, ale srdnatá Chennedy Carterová. Až uzavře svou basketbalovou kariéru, mohla by ihned dávat lekce pozitivního myšlení. Když jste se svými spoluhráčkami přicházela na hřiště, všechny jste shromáždila kolem sebe, objala a povzbudila. Proč jste to udělala?

Jsem na své spoluhráčky pyšná. Drtivá většina z nás je ve druhém ročníku a hrály jsme proti hráčkám ve čtvrťáku, které budou pravděpodobně draftovány do WNBA. Jsem pyšná na to, jak jsme bojovaly. Bojovaly jsme po všechny čtyři čtvrtiny a nechaly jsme na hřišti všechno. Některé byly zklamané, bojovaly jsme. Jsme mladý tým, a ještě se toho hodně musíme naučit, řekla jsem jim, že příští rok budeme lepší. Vrátíme se lepší. Váš trenér řekl, že jste na závěr odehrála nejlepší zápas roku. Když se ohlédnete zpět, co vás dovedlo až sem?

Byly jsme připravené a věřily jsme si díky náročným tréninkům a celkové přípravě. Jsme tým, který ví, jak dobrý je a jak dobrý může být. Věříme systému a držíme spolu. Moje spoluhráčky jsou jako mé sestry a společně prožíváme věci na hřišti a mimo něj. Když je čas hrát, všichni se soustředí a hrajeme spolu. To je důvod, proč jsme jako tým úspěšný. Zápasy jako ten dnešní nás připravují na lepší a větší výzvy.