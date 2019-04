Perfektní sezona pro Baylor. Arike ve finále vypadla z role spasitelky

Utkání začal lépe Baylor, který si rychle vypracoval desetibodové vedení. Tým vedený trenérkou Kim Mulkeyovou těžil především ze hry svých pivotek, které dokázaly skórovat z vymezeného území, navíc obstarávaly doskoky i bloky. Notre Dame trápila nízká úspěšnost střelby, hráčky v modrých dresech se zdály být všude o krok později.

Lady Bears vedly až o 15 bodů a prvních 29 minut zápasu bylo v jejich režii. Těsně před koncem třetí části si ovšem poranila koleno pivotka Lauren Coxová, což na Baylor dopadlo a Notre Dame využil šanci k návratu do hry.

„Rozhodilo nás to. Bylo to jako bodnutí do srdce. Všichni jsme na sebe koukali a říkali ,Co budeme dělat?’“ Popsala klíčový moment zápasu křídelnice DiDi Richardsová.

Arike Ogunbowaleová, vyhlášená tahounka Notre Dame, proměnila trojku společně s klaksonem oznamujícím konec třetí čtvrtiny a Fighting Irish ztráceli 11 bodů.

Coxová, která do té doby trápila Notre Dame hlavně na obranné polovině, už do hry nezasáhla, po 34 odehraných vteřinách poslední části si čtvrtý faul udělala výborně hrající Chloe Jacksonová.

„Podívala jsem se na trenérku a viděla jsem, že mi věří. Řekla jsem jí, že se nevyfauluju, proto mě nechala na hřišti,“ řekla po utkání Jacksonová. Notre Dame nepolevil a pár minut před koncem zápasu se dostal do vedení. Baylor odpověděl proměněnou střelou, šestnáct sekund před koncem si za stavu 80:80 vzala trenérka Mulkeyová time out.

Baylor zahrál na chlup stejnou akci, která mu zajistila vítězství v semifinále nad Oregonem: Chloe Jacksonová dostala clonu od Richardsové, po které si to namířila ke koši a proměnila nájezd.

Necelé čtyři vteřiny před koncem měl Notre Dame šanci vyrovnat; míč dostala do rukou Ogunbowaleová, která byla faulována. Jedna z největších hvězd NCAA se pyšní úspěšností 80 procent z čáry trestného hodu, tentokrát však první pokus minula. Baylor už si vítězství v závěrečných momentech pohlídal a mohl slavit národní titul.

Triumf Bayloru nad Notre Dame:

Hráčkou zápasu byla již zmíněná Jacksonová, která nastřílela 26 bodů, což se stalo jejím kariérním maximem.

„Chtěla jsem do tohoto utkání dát všechno. Být připravená, hrát agresivně. Věděla jsem, že budou chtít zdvojovat naše pivotky, a tak jsem musela být připravená střílet. Hodně mi pomohli moje spoluhráčky a trenéři, když mi dodali sebevědomí. To jsem potřebovala,“ popsala svoje pocity jako šampionka Jacksonová.

Dvoumetrová Kalani Brownová dosáhla na double double, když konto Notre Dame zatížila 20 body a pomohla 13 doskoky.

Ogunbowaleová byla s 31 body nejlepší střelkyní zápasu, 21 bodů přidala Marina Mabreyová.

„Zápas samozřejmě nerozhodla jedna šestka. Udělali jsme hodně chyb, které rozhodly v nás neprospěch. Hlavně první čtvrtina, nezačali jsme zápas připravení,“ okomentovala porážku trenérka Muffet McGrawová.

Baylor zvedl nad hlavu národní trofej po sedmi letech, tehdy ho k titulu dovedla pivotka Brittney Grinerová. Lady Bears byly po většinu sezony nasazeny jako číslo jedna, celkově zakončily rok pouze s jedinou porážkou, kterou jim uštědřil v polovině prosince Stanford. Nad týmem z Texasu nedokázal vyzrát ani UConn.

Oslavy Bayloru po finálové výhře:

Vítězství nejvíce prožívala trenérka Mulkeyová, která bezprostředně po konci utkání propukla v radostný pláč, který nešel zastavit. Hned poté, co si podala ruce se soupeřkami, si úspěch užívala obklopená svými děti a vnukem.

„Po celý rok jsem svým hráčkám věřila. Když se zranila Lauren, řekla jsem jí, že tenhle zápas vyhrajeme pro ni. Lidé nám nevěřili, protože nemáme nejlepší úspěšnost za tři body, tudíž špatně atakujeme zónu. Dostali jsme se do problémů s fauly, ale i to jsme zvládli. Hráli jsme jako tým. Víme, jak vyhrát,“ uzavřela perfektní sezonu Mulkeyová.