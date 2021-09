Šťastlivec Svoboda vytočil výhru v Olomouci, kouč Sekulič si zápas užíval

Čeští šampioni pokořili několik rekordů v sezoně: nasbírali nejvíce bodů, asistencí i trojek. Na 16 přesných tříbodových střel jim stačilo 28 pokusů, což je úspěšnost 57 procent. Ze dva body měli dokonce úspěšnost 88 procent.

„Předváděli jsme dobrý výkon v obraně i v útoku. Musím se přiznat, že jsem si ve třetí čtvrtině naši hru tak užíval, že ani nevím, kolikrát jsme zasmečovali. Skvěle jsme si půjčovali míč. Máme přes 30 asistencí, což vždy ukazuje, že jsme hráli v útoku skvěle jako tým,“ uvedl kouč sedmnáctinásobných domácích šampionů Aleksander Sekulič.

Stoprocentní je zatím i USK, který nastoupil teprve potřetí a doma na Folimance přehrál GBA Jindřichův Hradec 86:75. V poločase vedli Pražané o 25 bodů, ale pak polevili a nechali manko výrazně snížit.

„Bylo to utkání dvou poločasů. Vstoupili jsme do utkání koncentrovaní a se správnou energií. Pak jsme tu koncentraci ztratili ve druhém poločase. Nakonec jsme měli štěstí. Soupeř odvedl dobrou práci, nevzdali to, snažili se tlačit až do konce,“ uvedl kouč pražského celku Josh King.

První výhry se dočkal Děčín, jemuž těsnou výhru 85:84 v hale Olomoucka zajistil Matěj Svoboda pokusem v poslední sekundě. A byla to pro Severočechy hodně šťastná situace...

Matěj Svoboda rozhoduje duel v Olomouci:

Svoboda v zápase zaznamenal 22 bodů, Ondřej Šiška pomohl dokonce 30 body, přidal šest doskoků a pět asistencí. Na straně hanáckého celku se 30 body a 12 doskoky blýskl Demajeo Wiggins, Arsenije Vučkovič se dostal na 23 bodů a 15 doskoků.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 4. kolo Brno - Opava 78:84 (26:22, 45:39, 58:61)

Nejvíce bodů: Marko 20, Mickelson 18, V. Půlpán 12 - Šiřina 20, Slavík 13, Markusson 12. Nymburk - Ostrava 115:59 (28:14, 54:32, 91:44)

Nejvíce bodů: Hruban 20, Harding a Váňa po 18 - Radukič 12, Týml 8, Heinzl 7. Olomoucko - Děčín 84:85 (21:21, 44:50, 62:69)

Nejvíce bodů: Wiggins 30, Vučkovič 23, Carpenter 15 - O. Šiška 30, Matěj Svoboda 22, Gregg 10. USK Praha - Jindřichův Hradec 86:75 (28:14, 55:30, 73:51)

Nejvíce bodů: West 25, Mangas 14, Kyzlink 11 - Dorn 28, Filip Novotný (2000) 9, Stegbauer a Steere po 8. Hradec Králové - Kolín 87:81 (19:13, 44:40, 71:60)

Nejvíce bodů: Pavlovič 18, Pešakovič 17, Sedmák a O. Peterka po 12 - J. Jelínek 16, Lošonský 15, Filip Novotný (1999) 14.