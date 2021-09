Stále se sehráváme, ale jsme silnější než loni, říká hradecký kouč

Hned v prvním zápase sezony v Ústí nad Labem vyhráli, a to přesto, že po několika změnách, které odvály některé opory, museli do své hry začlenit nové hráče. Pak sice v domácím utkání nestačili na USK, ale to si vynahradili v sobotu v Jindřichově Hradci.