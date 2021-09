Děčín je na dně, ale má respekt mistra. Potili jsme se až do konce, chválil soupeř

„Makali jsme celých 40 minut, nemáme se za co stydět. Na to, v jaké momentálně situaci jsme, to byl dobrý zápas, diváci to ocenili potleskem. Zápas rozhodla síla Nymburku, svou kvalitou a širší rotací nás přejeli,“ uznal děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

Reprezentační křídelník Lukáš Palyza ale poražené chválil: „Museli jsme se potit až do konce, soupeř si zaslouží náš respekt.“



Válečníci se zuby nehty drželi favorita do poločasu, pak přišla obvyklá mistrovská smršť. „Nymburk má dlouhodobě skvělou třetí čtvrtinu, má na tom založený svůj systém. Když se vám podaří jejich nástup zachytit, je šance s nimi hrát. Nám se to tolik nepovedlo, soupeř utekl na dvacetibodový rozdíl, což rozhodlo. Bojovali jsme ale až do konce, a když v příštích zápasech zopakujeme dnešní výkon, půjdeme nahoru,“ věří děčínský kouč Tomáš Grepl.



Do sestavy poprvé nasadil čerstvou americkou posilu, křídelník Jamaure Gregg strávil na palubovce přes 18 minut a zaznamenal dva body. Duel odehrál ve vypůjčeném dresu kapitána Tomáše Pomikálka, jenž po dopravní nehodě sledoval zápas se zafačovanými koleny a rukou. Zpátky do hry se chce vrátit zhruba za pět týdnů. Zatím se ale Válečníci musí pokusit utéct ze dna bez něj, už ve středu hrají v Olomouci.