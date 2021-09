Zafačovaný vůdce děčínských Válečníků Pomikálek: Za měsíc jsem zpátky

„Mám trochu odrbaná kolena, pohmožděný kotník a zlomené dvě záprstní kůstky v ruce. Za dva a půl týdne sundávám sádru a za další maximálně dva týdny jdu na hřiště,“ slibuje Pomikálek. Okolnosti nehody rozebírat nechce. „Chci to hodit za sebe. Stalo se, a teď už vyhlížím světlejší dny, kdy budu zase na hřišti.“

Zatím ovšem musí přihlížet nepovedenému vstupu Děčína do nové ligové sezony. Po třech kolech je bez bodu poslední. „Máme tři zápasy a tři prohry. Doma s Ostravou jsme měli vyhrát, v Pardubicích to mohlo také vypadat jinak. Kdybychom předvedli stejný výkon jako proti Nymburku, tak jsme tam měli šanci na úspěch,“ tvrdí.



Týmu i přes bídný vstup věří. „Je vidět, že zápas od zápasu to je lepší. Já jsem vždy pozitivní, a věřím, že to bude klapat.“

Byť poslední zápas s mistrem Pomikálek sledoval jen z lavičky, jeho dres s číslem 5 se na hřišti přece jen objevil. Oblékl ho Jamaure Gregg, nejnovější posila Armexu. „Přiletěl narychlo, vyrobit dres nějakou dobu trvá, ze dne na den to nejde, tak využil můj dres. Je mi líto, že jsem v něm nemohl vyběhnout sám, ale co se dá dělat,“ lituje nový vůdce Válečníků.



„Je docela blbé říct, po tom, co se stalo, že roli kapitána beru jako nějaký závazek, ale už mám svůj věk i zkušenosti, a je na čase, abych je předával dál.“

Pomikálek věří, že Děčín to letos dotáhne daleko. „Na rovinu říkám, že tady bývaly možná silnější týmy, ale když se dáme dohromady, budeme zdraví a sejdeme se v plné síle, tak věřím, že do play off se v pohodě dostaneme. A i první šestka je reálná,“ optimisticky říká děčínský kapitán.