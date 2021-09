VIDEO: Poslední vteřina, poslední střela a děčínský únik z posledního místa

„Vyšla nám poslední střela, na kterou nebyl téměř žádný čas, to se nestává,“ zářil děčínský trenér Tomáš Grepl.

Zato domácí tahoun Marek Sehnal klopil zrak: „Ani nejde popsat, jak taková porážka bolí. Dlouho jsme se trápili, přesto se tým dokázal za nepříznivého stavu zlepšit především v obraně a z jasného zápasu udělat drama, které jsme mohli vyhrát. Všem je to líto. Hned po zápase padl celý tým na palubovku. To zklamání je velké.“

Když domácí z trestných hodů díky Wigginsovi otočili na 84:83 jen dvě vteřiny před koncem, vyžádal si Grepl oddechový čas a nakreslil akci, která měla vést k happy endu. A po hollywoodsku vyšla. Po vhazovaní se míč se štěstím dostal pod koš na Svobodu, který povyskočil a balon poslal o desku do síťky, byť ještě cuchal nervy kroužením po obroučce.

Matěj Svoboda rozhodl zápas v Olomoucku pro Děčín:

„Na konci jsme měli strach o výsledek, přestože jsme byli dlouho lepší. Domácí v sobě v závěru našli velkou energii a obrátili výsledek. Štěstí se otočilo k nám,“ oddechl si hrdina středečního večera Svoboda, letní posila Válečníků ze Svitav a autor středečních 22 bodů. „Potřebovali jsme zabrat a jsem rád, že se to povedlo. Snaž už to bude v dalších zápasech lepší a do takových koncovek nepůjdeme.“

Ale možná by se Grepl nezlobil, kdyby šlo o koncovce ryze úspěšné. „Za takové vítězství jsme hodně rádi, protože jsme úspěch už potřebovali,“ doznal kouč čtyřnásobných českých vicemistrů, kteří vstoupili do sezony třemi porážkami v řadě. „Na palubovkách soupeřů to pro nás nebude nikdy snadné, i z tohoto pohledu má výhra velkou cenu. Zasloužili jsme si ji, protože tři čtvrtiny jsme byli lepší. Domácí se ale zvedli a nakonec z toho bylo drama.“

Robert Skibniewski, kouč Olomoucka, krach na zlatou střelu nesvaloval. „Určitě jsme utkání neztratili poslední střelou, během zápasu jsme prohrávali i o 13 bodů, týmu se nedařilo. Poslední čtvrtina však opět ukázala, že můžeme hrát s každým,“ hledal to dobré v zápase. „Víc než porážka mě osobně mrzí zranění Filipa Halady, který musel odstoupil v průběhu prvního poločasu. To je pro nás velká ztráta.“

Zazářili dva třicetibodoví střelci. Na straně domácích Demajeo Wiggins, u hostů Ondřej Šiška, zaskakující kapitán místo Tomáše Pomikálka, kurýrujícího se z dopravní nehody.