Americký rozehrávač Ross posílil basketbalisty Nymburka

„Před startem Ligy mistrů jsme se rozhodli o posílení rozehrávky. Od Colbeyho Rosse si slibujeme, že nám pomůže nejen v organizaci hry, ale i ve skórování, rychlosti v přechodu do útoku a v obraně. Přivádíme konkurenci, která by i ostatním měla pomoci se dále zlepšovat,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

Ross na univerzitě Pepperdine vytvořil školní rekordy. Stal se prvním hráčem v historii NCAA, který nasbíral za čtyři roky přes 2200 bodů, 800 asistencí a 400 doskoků. S 2236 body je také nejlepším střelcem v historii Pepperdine. Celkem měl průměry 20,2 bodu, 4,1 doskoku a 7,7 asistence na zápas.

„Bavil jsem se o něm i s Jirkou Zídkem, jehož syn s Rossem hrával na univerzitě, a Jirka mi na něj dal velice slušné reference. Zároveň ale víme, že přechod z univerzity do mužského basketbalu bývá náročný, což už jsme v několika případech mohli vidět. Ale věříme, že Rossovi to vyjde, protože je to velký dříč a je hodně soutěživý,“ dodal Sokolovský.

Ross se snažil dostat do NBA. Draftovaný nebyl, ale hrál v Letní lize NBA za Golden State a poté ještě trénoval s Denver Nuggets. V Nymburce má pomoci zastoupit krajana Sterlinga Gibbse. Letní posila z Antverp je totiž na začátku sezony mimo hru s poraněným kolenem.

Před sezonou přišli do Nymburka také další Američan Demetre Rivers a Australan Gorjok Gak. Z dosavadních zahraničních hráčů zůstal jen Američan Jerrick Harding.