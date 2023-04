Obrat se nepovedl. Chomutov na tom byl basketbalově lépe, ví hradecká koučka

Malý basketbalový zázrak v podobě otočení série o bronz poté, co v ní prohrávaly 0:2 na zápasy, se hráčkám hradeckého Sokola nepovedl. Poté, co definitivní ztrátu cenného kovu odvrátily ve čtvrtek výhrou v Chomutově, na domácí palubovce se jim to už nepovedlo. V zápase, který skončil jasně nejvyšším bodovým rozdílem, Chomutov si pro první ligovou medaili ve své historii definitivně došel výhrou 74:58, sérii ovládl 3:1.