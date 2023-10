ONLINE: Opava vstupuje do Ligy mistrů, vyzvala řecký Promitheas

Vedle Patrasu narazí čeští šampioni také na francouzský JDA Dijon a litevský Rytas Vilnius. Vítěz skupiny postoupí přímo do osmifinálové části, další dva týmy čeká předkolo.

„I když respektujeme sílu soupeřů, chceme dostat jeden celek pod sebe. Všechny týmy jsou nadstandardní, je to ale o dvou zápasech doma venku a pokusíme se tu skupinu nějak zamotat,“ doplnil Czudek.

ONLINE: Promitheas Patras - Opava Reportáž ze zápasu Ligy mistrů od 19:30.

Opava je v Lize mistrů podruhé v historii, v ročníku 2018/19 skončila v osmičlenné základní skupině poslední s bilancí dvou výher a 12 porážek.

Promitheas zatím odehrál dva zápasy v řecké lize, oba vyhrál. Vloni vypadl v nejvyšší soutěži ve čtvrtfinále s PAOK Soluň. Ve stejné fázi skončil i v Eurocupu, kde nestačil na ukrajinský Prometej.

„Je to první zápas a bude tam určité oťukávání. Uvidíme, v jaké to proběhne atmosféře,“ řekl Czudek. „Trenér, který trénuje Patras, trénoval dříve proti nám i PAOK. Není to pro nás neznámá a ani my nebudeme neznámou pro ně. Ve skupině jsme outsider, ale v domácích zápasech bychom chtěli fanouškům ukázat dobrý basket a překvapit i silnější týmy,“ dodal Czudek, který chce posílit český koeficient, aby celek z Kooperativa NBL měl i v příštích letech zajištěný postup do Ligy mistrů a nemusel hrát kvalifikaci.