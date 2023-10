Nováček z Písku nečekaně zaskočil basketbalové šampiony z Opavy

Obhájci titulu dali první koš zápasu, ale pak už až na jednu výjimku neustále dotahovali ztrátu, v závěru třetí čtvrtiny až šestnáctibodovou (60:76). Až v poslední části se hrálo podle not favorita, zejména zásluhou Šimona Puršla, který ve čtvrtém hracím období dal 12 ze svých 31 bodů a za celý zápas přidal 16 doskoků, ale na menší než tříbodový rozdíl se hosté nepřiblížili.

„Ona ta pohádka dál pokračuje a prostě já říkám, že jde to hrát s maximálním nasazením s partou českých kluků, který prostě chtějí, chtějí na trénink, chtějí bojovat, chtějí bláznit s těmi lidmi v té hale, a jsou to zážitky. Já už se zase těším, až si večer na sociálních sítích přečtu, že do téhle soutěže s tímhle týmem nepatříme. To je pro mě největší motivace,“ řekl písecký kouč Jan Čech.

Domácí těsně předčili Slezany v jejich silné zbrani, kterou je střelba trojek (15:14). Čtyři dal autor 20 bodů Petr Šlechta, kapitán Vojtěch Sýkora se blýskl už druhým triple doublem v sezoně, tentokrát za 14 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí. V minulém kole při výhře v Kolíně mu k podobnému výkonu chyběla jedna asistence.

„Klobouk dolů, před mladýma klukama, kteří předvedli heroický výkon. Nás utkání stálo první poločas, kde jsme hráli poměrně laxně, Sršni hráli výborně v útoku, my jsme jim dali poměrně dost dárků a laciných ztrát,“ konstatoval asistent trenéra Opavy Kryštof Vlček.

USK Praha porazil 83:69 Ostravu, která jako jediná stále čeká na výhru, a zvítězil po předchozích dvou porážkách. Lídrem domácích byl Patrick Samoura s 20 body a 9 doskoky.

Naopak Pardubice počínající sérii proher nezastavily a prohrály v hale Olomoucka 86:87. Domácí tým vedl před poločasem až o 21 bodů, celý náskok ale ztratil a nejtěsnější výhru mu zajistil až devět sekund před koncem dvoubodovým košem nejlepší střelec zápasu Adrio Bailey, autor 27 bodů. Marcus Shaver zaznamenal 15 bodů a 10 doskoků, v pardubickém dresu neodvrátili třetí porážku za sebou Joseph Brunk s 23 a Petr Šafarčík s 22 body. „Nemůžete vyhrát, když hrajete dobře jen čtrnáct minut,“ řekl asistent pardubického kouče Vanja Miljkovič.

Brno nalezlo střeleckou formu a porazilo Děčín 101:79. V dosavadních pěti zápasech přitom bylo maximem Jihomoravanů 75 bodů. Na teprve druhé výhře vítěze základní části minulé sezony se 21 body podílel Gregory Lee, o jeden méně dal Tomas Zdanavičius. V týmu soupeře se na 21 bodů dostal Matěj Svoboda.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 7. kolo Písek - Opava 94:91 (26:24, 51:42, 76:63)

Nejvíce bodů: Šlechta 20, Martin Svoboda 15, Sýkora 14 - Puršl 31, Kouřil 14, Švandrlík 10. USK Praha - Ostrava 83:69 (23:26, 38:36, 61:43)

Nejvíce bodů: Samoura 20, Vlk 15, Johnson a Bátovský po 13 - Š. Svoboda 18, Majerčák 12, Williams 9. Olomoucko - Pardubice 87:86 (23:17, 56:38, 74:65)

Nejvíce bodů: Bailey 27, Shaver 15, Feštr 13 - Brunk 23, Šafarčík 22, Pekárek 12. Brno - Děčín 101:79 (31:25, 59:53, 82:72)

Nejvíce bodů: Lee 21, Zdanavičius 20, Šimon Svoboda 18 - Matěj Svoboda 21, Walton 13, Šturanovič 12.