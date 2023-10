Czudek před Ligou mistrů burcuje Opavu: I kdyby nás bylo pět, budeme klást odpor

„Na Ligu mistrů jsme se těšili. V prvním zápase jsme dostali velkou lekci a prohráli o 49 bodů. Těmito výkony ani výsledky bychom se v Lize mistrů prezentovat nechtěli. Nyní hrajeme doma a máme zodpovědnost vůči našim fanouškům. Chceme podat daleko lepší a sebevědomější výkon,“ řekl ČTK Czudek.

Opava se do Ligy mistrů dostala díky triumfu v české lize. Prestižní soutěž hraje podruhé v historii. V ročníku 2018/19 skončila v osmičlenné základní skupině poslední s bilancí dvou výher a 12 porážek. Slezané neuspěli ani v generálce na úterní duel, o víkendu prohráli v lize těsně v Kolíně 89:90. Byla to jejich čtvrtá soutěžní porážka za sebou.

„Poslední výkony a výsledky tomu sice moc nenasvědčují, ale věřím, že zápas v Lize mistrů bude s podporou fanoušků tak specifický, že nás vyhecuje a podáme co nejlepší výkon. Nevím, na co to bude stačit, ale věříme, že fanoušci budou odcházet spokojení,“ doplnil Czudek.

Klub s Dijonu, jeho patronkou je Johanka z Arku (zkratka JDA), patří k pravidelným účastníkům Ligy mistrů. V sezoně 2019/20 byl třetí, vloni skončil v osmifinálové části. Francouzský celek vstoupil do prestižní soutěže před dvěma týdny úspěšně, doma porazil litevský Rytas Vilnius 87:83.

„Jdeme do toho s pokorou. Když vidím, jaké týmy se do Ligy mistrů ani nedostaly, tak jsme ve vybrané společnosti. Vážíme si toho, ale chceme předvést víc,“ uvedl Czudek.

Zkušený kouč se musí vedle zraněného Filipa Zbránka obejít také bez rozehrávače Radovana Kouřila, který laboruje s bolavým ramenem. Po nemoci je Radek Farský a Luděk Jurečka má potíže s rukou.

„Nechci ale, aby to vyznělo jako vymlouvání. Taková je realita a věřím, že i kdyby nás bylo pět, tak budeme klást odpor. Je to jen škoda pro kluky, kteří se na to těšili a teď do toho nemohou zasáhnout. Nedá se nic dělat, jdeme dál. Nebudeme úplně v nejlepší zdravotní kondici, ale pevně věřím, že kluci, kteří do hry zasáhnou, předvedou maximální výkon,“ podotkl Czudek.

Opavský trenér Petr Czudek domlouvá Radovanu Kouřilovi.

Opavští hráči by se měli proti favoritovi opřít o tradičně bouřlivé domácí prostředí. Utkání by mohlo sledovat v hledišti až tři tisíce fanoušků. „Půjdeme do toho naplno. Chceme předvést výkon, za který se nebudeme muset stydět. Hlavně doma chceme soupeře překvapit sebevědomým výkonem. Fanoušci jsou naším šestým hráčem, kteří by nám mohli pomoci k dobrému výkonu a výsledku,“ dodal Czudek.