Srážka s realitou, soupeř byl o metr výš. Z porážky budeme těžit, ujišťuje Farský

Byla to srážka s realitou. Tak hodnotil debakl s Dijonem křídelník opavských basketbalistů Radek Farský.

Opavští výrazným rozdílem prohráli i druhé střetnutí skupiny B Ligy mistrů. Tentokrát doma 67:104.

Byl soupeř opravdu o tolik lepší?

„Byl,“ potvrdil Farský. „Je to hodně fyzický tým, atletický, tam jsou ty hlavní rozdíly. Mají spoustu podkošových hráčů, kteří jsou ve výskoku o metr výše než my. My se s tím rveme, i když to ve výsledku tak nevypadá, ale věřte, že bojujeme. I v Patrasu (66:115) jsme bojovali, jenže ti borci byli vždy o metr výše. Ale chtěli jsme Ligu mistrů hrát... Věřím, že půjdeme nahoru.“

Radek Farský z Opavy u míče v zápase s Dijonem, brání ho Jonathan Rousselle.

Ve skupině máte ještě litevský Rytas Vilnius, takže věříte, že ve zbývajících čtyřech zápasech byste mohli nějakou výhru urvat?

Ještě není konec, pořád máme o co hrát. Nic bych nezatracoval. To, že poslední dobou nemáme formu, což se projevilo už v Písku, kam jsme jeli polonemocní, polozranění, se s námi teď vleče, ale věřím, že se znovu chytneme.

Je marodka tak znát?

Je velká. Minulý týden jsme nebyli pomalu schopni dát dohromady deset hráčů, byl to velmi složitý týden.

Vy jste měl virózu. Proti Dijonu jste nastoupil po týdenní léčbě. Nechyběly vám síly?

Už v sobotu jsem se cítil celkem dobře, ale ještě jsem nejel s týmem do Kolína, abych někoho nenakazil. O víkendu jsem však trochu trénoval, takže jsem se dneska cítil dobře.

Ač křídelník, proti Dijonu jste zaskakovat na rozehrávce. Jak jste to přijal?

Na rozehrávce jsem trénoval prakticky celé léto, není to pro mě žádná novinka, rozehrával jsem už v mládežnických kategoriích. Poslední roky jsme ale byl na křídle. Tím, že vypadl Radovan Kouřil (zraněné rameno), který supluje a pomáhá Šířovi (Jakubu Šiřinovi) na rozehrávce, jsem se s tím musel nějak popasovat. Byl jsem do toho trochu hozený, navíc po tom týdnu, kdy jsem chyběl, ale až na ty ztráty jsem to zvládl slušně.

Nebyl problém skočit na jiném postu rovnou do Ligy mistrů?

Je lepší, když na člověka najednou dýchne taková atmosféra a soupeř má takovou kvalitu. Člověk se daleko více koncentruje a předvede lepší výkon než proti slabším celkům.

Radek Farský z Opavy u míče v zápase s Dijonem, brání ho David Holston.

Říká se, že v Lize mistrů sbíráte zkušenosti, ale nemohou vám tak vysoké porážky ublížit?

Naopak. Máme v týmu spoustu mladých hráčů, kteří z toho mohou jen těžit. Jsou to těžké zápasy, v lize takové odehrajeme nejvýše s Nymburkem. Každé takové utkání, byť prohrajeme o třicet bodů, nás může posunout dále. Vidíme, jak se hraje basketbal ve světě, kam hlavně my mladí míříme, nechceme zůstat v české lize, ale hrát za takové kluby, proti nimž nyní nastupujeme. Pokud se s takovou hrou srazíme v tak brzkém věku, je to jenom dobře.