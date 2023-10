Basketbalisté Opavy nechtějí být v Lize mistrů za otloukánky

„Dva roky jsme se pokoušeli dostat do Ligy mistrů přes kvalifikaci, což se nám nepodařilo, a proto jsme rádi, že si ji nyní podruhé v historii zahrajeme,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

V roce 2018 se Opavští mezi evropskou elitu probojovali díky koeficientu z druhého místa v nejvyšší domácí soutěži. Tentokrát do ní jdou jako čeští šampioni.

„Při naší premiéře jsme měli ve skupině sedm soupeřů. Nebyli jsme na soutěž připraveni jako klub, ani hráči, ani já jako trenér,“ připomněl Czudek. „Tehdy byl náš úkol přežít náročný program. Byla to velká zkušenost, byť v bolestech. Teď máme dost zkušený tým, ale uvidíme, nač bude stačit. Pořád jsme outsideři, řekl bych takový apendix, ale věřím, že hlavně doma budeme vzdorovat.“

s Opava v Lize mistrů skupina B 18. října 19.30

Promitheas Patras – Opava 31. října 18.30

Opava – Bourgogne Dijon 14. listopadu 18.30

Rytas Vilnius – Opava 29. listopadu 20.00

Bourgogne Dijon – Opava 12. prosince 18.30

Opava – Rytas Vilnius 19. prosince 18.30

Opava – Promitheas Patras

Opavský kapitán Jakub Šiřina připomněl, že před pěti lety se těžce vyrovnávali i s cestováním za sedmi protivníky. „Vše nás tak semlelo, že jsme dostávali debakly a fanoušci soupeřů nám tleskali ze soucitu. To už nechceme zažít,“ zdůraznil Šiřina. „Věřím, že tentokrát budeme konkurenceschopnější. Navíc takové zápasy nemáte štěstí hrát každý rok. Už nesmíme být jenom otloukánci.“

V sezoně 2018/2019 Opavští skončili ve skupině poslední, když ze čtrnácti utkání vyhráli dvě – nad francouzským Nanterre a německým Bonnem. Leč na hřišti řeckého PAOK Soluň podlehli 43:93 a španělského Iberostaru Tenerife dokonce 38:97.

„Tenerife jsem si přál mít znovu ve skupině. Nejen že je to krásný ostrov, ale minule to tam od nás bylo tristní,“ zavzpomínal Petr Czudek. „Fandové nám tam tleskali v slzách a pomalu se skládali na letenky, abychom mohli odletět domů. Chtěl jsem se tam vrátit, aby diváci viděli, že jsme se jako klub posunuli a že i hráči jsou lepší.“

A pomýšlel i na Rigu. „Tam momentálně působí ukrajinský Prometej, který trénuje Ron Ginzburg a hraje za něj Ondra Balvín,“ uvedl Czudek. „Bylo by docela příjemné spojit cestu s popovídáním si s Ronem, s nímž jsme prožili kus času a krásných chvil u reprezentace na mistrovství světa i olympiádě.“

Každopádně je rád, že mají ve skupině mužstva z Řecka, Francie a Litvy.

„Do Litvy se rád vracím, protože basketbal je tam obrovsky populární, až takové náboženství,“ podotkl Petr Czudek, který je v Litvě známější než v Česku... „To je pravda. Lidé mě poznávají, protože jsem tam hrál za národní tým a byl jsem asistent reprezentačního kouče a oni to vnímají i přes litevské trenéry, když tam člověk má nějaké kontakty. Je až srandovní, když litevští fandové jezdí do míst, kde bydlí hráči. Přijede autobus lidí, kteří se fotí u jejich domů. Je neuvěřitelné, co se tam děje.“

Czudek upozornil, že vilniuský Rytas je po Žalgirisu Kaunas druhý nejsilnější litevský celek.

A jaké má vzpomínky na Dijon a Patras?

„V Dijonu jsme v roce 1999 vyhráli základní skupinu mistrovství Evropy, čímž jsme všechny překvapili. Navíc tam mají fantastické červené víno,“ usmál se Petr Czudek. „V Patrasu jsme kdysi hráli s nároďákem. Letěli jsme tam vojenským letadlem, takže jsme seděli vedle sebe podél trupu. Vzpomínám, že tehdejší spoluhráč Kamil Novák to hodně protrpěl, protože nerad létal. Má z toho trauma dodnes.“

Jakub Šiřina se těší, že v Lize mistrů narazí na soupeře, s nimiž nemají možnost potkávat se pravidelně. „Poznáme odlišný styl basketu, než jaký je v naší lize,“ uvedl. „Hlavně pro naše mladé hráče to bude hodně o sbírání zkušeností. Může je to v jejich kariérách posunout dál.“