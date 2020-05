Balvín si poprvé zahraje Ligu mistrů, soutěž vábí velká jména

Bilbao Basket je jen jedním z vyhlášených nováčků v Lize mistrů. Soutěži už kývly další úspěšné kluby. Lietuvos rytas Vilnius je po Žalgirisu Kaunas druhý nejslavnější litevský celek, turecká Darüssafaka Istanbul se dlouhou historií pochlubit nemůže, velkými výsledky a ambicemi ano.

Lietuvos rytas, Darüssafaka a v minulosti i Bilbao patřily mezi účastníky Eurocupu, několikrát se prosadily i do ještě prestižnější Euroligy. Teď se však odhodlaly k „přestupu“ pod střechu konkurenční Ligy mistrů.

„Tyto tři kluby reprezentují některou z nejlepších lig Evropy a patří v ní na přední pozice. Vedle vysoké basketbalové kvality přinášejí velkou historii, fanouškovskou základnu a řadu zkušeností. Jejich účast podtrhuje růst Ligy mistrů,“ mne si ruce šéf soutěže Patrick Comninos.

Rozhodnutí Darüssafaky nepochybně ovlivnil březnový spor o sehrání posledního zápasu v eurocupové fázi Top 16 proti Virtusu Boloňa, navazující na zákaz letů z Itálie. Turecký klub nabízel neutrální palubovku v Berlíně, soutěž ho však odmítla a přinutila ho odehrát zápas bez diváků v Bělehradě. Darüssafaka své náklady vyčíslila na 100 tisíc eur.

Trojice nových účastníků Ligy mistrů následuje izraelský Hapoel Jeruzalém či německý Brose Bamberg, další špičkové celky, které se v posledních letech odhodlaly ke změně evropské příslušnosti.

A FIBA se nezastavila, láká další velká jména. Ráda by získala turecký Galatasaray Istanbul a v zemích bývalé Jugoslávie oslovila srbský Partizan Bělehrad, slovinskou Cedevitu Olimpija Lublaň a černohorskou Budučnost Podgorica.

Partizan pozvánku zatím využívá jako páku, jak se vrátit do Euroligy. „Očekáváme, že budeme hrát Euroligu. Pokud se tak nestane, ještě zvážíme, co uděláme pak,“ nechal se slyšet prezident bělehradského klubu Ostoja Mijailovič.

Před březnovým přerušením soutěží vedl Partizan pořadí Jadranské ligy před Budučností a rivalskou Crvenou zvezdou Bělehrad, má tedy slušnou vyjednávací pozici.

V Itálii si postup do Ligy mistrů vybojovalo Fortitudo Boloňa, po Virtusu další vyhlášený klub minulosti, který v poslední dekádě zkrachoval a načas vypadl z nejvyšší italské soutěže.

Opačným směrem z Ligy mistrů k Eurolize a Eurocupu se loni přesunuly Virtus Boloňa a AS Monaco a letos o vstupenku zažádal ambiciózní litevský klub Lietkabelis Panevežys - rád by nahradil odcházející Lietuvos rytas.

Letošní sezona soutěže, která touží co nejvíce konkurovat Eurolize, byla kvůli pandemii koronaviru přerušena a měla by se dohrát na přelomu září a října formou závěrečného turnaje Final Eight.

V něm se spolu s dalšími čtvrtfinalisty objeví i Nymburk, který ovládl základní část s pouhými dvěma porážkami ze 14 zápasů a v osmifinále vyřadil tureckou Bandirmu. Ve čtvrtfinále se utká s AEK Atény.