Proč takhle nehraješ i za nás? Krejčí je v reprezentaci lepší než v klubu

U Krejčího to všechno začalo zklamánám. Na poslední chvíli se nevešel do české nominace pro mistrovství světa a na konci srpna odletěl z Číny do Španělska.

Zklamání však přetavil v ohromný hnací motor. A v únorových duelech evropské kvalifikace už patřil do české rotace.

Za 19 minut proti Dánsku stihl pět bodů, čtyři asistence a tři doskoky, v Litvě odehrál už 23 minut a zvládl šest bodů, čtyři doskoky a tři asistence - a ovšem i parádní blok.

Oficiální stránky mezinárodní federace FIBA pak strakonického rodáka zařadily mezi mladíky, kteří v prvním okně evropské kvalifikace zazářili nejvíce. „Bylo skvělé, že jsem tam měl i pár dobrých akcí. Za to, že mě vybrali, jsem rád, ale pořád mi toho spousta chybí, navíc v celém okně byla řada hráčů mého ročníku, co hráli taky skvěle,“ zůstává Krejčí skromný.

Další pochvala za reprezentační vystoupení čekala v jeho klubu v Zaragoze. A kdyby jen pochvala. „Koukali jsme na oba zápasy s naším druhým asistentem a udělali si z nich rozbor. On mi sestříhal asi pětadvacetiminutové video z obou utkání a po jednom tréninku jsme se na to koukli, což bylo super,“ pochvaluje si dvoumetrový rozehrávač práci realizačního týmu.

Sestřih ze zápasu Litva - Česko, ve kterém Vít Krejčí (bílá 25) zazářil několika skvělými momenty:

„Prý bylo vidět, že jsem byl v reprezentaci uvolněnější než v klubu, hrál jsem s větší lehkostí a pohodou. A tuhle energii a nastavení, kdy nejsem tak nervózní, bych si prý měl přenést i do našeho týmu. Celkově mě v klubu chválili, i náš trenér, který se na video chvíli koukal s námi,“ zmiňuje Krejčí kouče Porfiria Fisace.

V následném ligovém duelu s Estudiantes Madrid mladý Čech prakticky nehrál, vzápětí si vše vynahradil na Realu Madrid: 13 minut, pět bodů, tři doskoky, tři asistence - a taky pět faulů.

„Za tyhle minuty jsem byl strašně rád. Nikdy jsem v aréně Realu nehrál a je fakt skvělá, jedna z těch nejlepších, kde jsem kdy nastoupil. My v tom období měli důležitý zápas osmifinále Ligy mistrů, takže trenér chtěl ostatní asi šetřit a dal tam mě. Ve druhé půlce jsem měl pár dobrých agresivních akcí, a i když jsme prohráli o 22, moc jsem si utkání užil,“ neskrývá Krejčí.

Vyfaulování mu však zápas pokazilo. „Dva nebo tři fauly byly ode mě stupidní. Nejvíc jsem bránil křídlo (Fabiena) Causeura, na kterého jsem měl dva hloupé fauly, a pak argentinského reprezentačního rozehrávače (Facunda) Campazza, což je pro obránce jeden z nejtěžších soupeřů, protože je hrozně rychlý a agresivní,“ podotýká Krejčí, jehož tým musel právě po tomhle utkání komplet do karantény, neboť Real oznámil nákazu koronavirem u křídla Treye Thompkinse.

Vít Krejčí a Carlos Alocén, dvě naděje ze Zaragozy:

Španělská liga má nyní už měsíční odstávku, ale její vedení stále chová naději, že ročník dokončí. Krejčí znovuzahájení sám příliš nevěří, přesto se podle pokynů klubu dál snaží udržovat v aktivním stavu a zůstal ve Španělsku.

Kdyby se přece jen začalo, Zaragoze by šlo o hodně. Prožívá sezonu snů a 11 kol do konce základní části jí patří třetí místo za giganty Realem a Barcelonou.

„Pokud by se dohrávalo, líbilo by se nám určitě skončit v nejlepší čtyřce, ale ve vyrovnané ACB se nikdy neví, kdo s kým vyhraje. Loni jsme šli ze šestého místa na Baskonii Vitoria a vyřadili ji 2:0. Letos jsme doma porazili Real i Barcelonu a věřili bychom si na každého,“ varuje Krejčí soupeře.

Radost basketbalistů Zaragozy z výhry nad Barcelonou. Vít Krejčí je třetí zleva.

Jeho celek, který je ve španělské ACB spolu s Bilbaem Ondřeje Balvína překvapením ročníku, se probil i do čtvrtfinále Ligy mistrů, a tak by Krejčí neměl v září chybět u turnaje Final Eight, do nějž se kvalifikoval i český mistr z Nymburka. „Pokud by se Liga mistrů nedohrávala, při takhle rozehrané sezoně by nás to hodně mrzelo,“ nezastírá ambiciózní mladík.