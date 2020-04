Dejte nám čestné občanství, volají Italové. Jejich šprajc zachránil životy

Souboje italských a španělských klubů ve druhé polovině února a na začátku března poctivě plnily sportovní rubriky.

Milánský duel fotbalové Ligy mistrů mezi Atalantou Bergamo a Valencií patrně vstoupí nejen do sportovních, ale hlavně do lékařských dějin. Že právě na stadionu San Siro došlo k masivnímu rozšíření nemoci covid-19, tvrdí dnes řada epidemiologů i politiků.

Na fotbalových stadionech měl svou první polovinu odehranou dvojzápas Neapol - FC Barcelona (Liga mistrů) a chystaly se také souboje FC Sevilla - AS Řím a Inter Milán - Getafe (oba Evropská liga).

V basketbalové Eurolize sehrál Real Madrid v třetím březnovém dni zápas na palubovce Olimpie Milán (zvítězil 78:73). I když se už hrálo bez diváků a novinářů, obavy hostujícího celku se potvrdily. Koronavirus chytil křídelník Trey Thompkins - a všichni basketbalisté a fotbalisté ze španělského královského klubu poté museli do karantény.

Momenty z duelu Olimpia Milán - Real Madrid v prázdné hale, kde obvykle fandí 10 tisíc diváků:

Pátého března se Olimpia Milán představila na palubovce Valencie - mělo se tehdy hrát před osmitisícovou návštěvou. Domácí celek učinil jediné opatření: neprodával vstupenky fandům z Itálie. Úřady však nakonec zakázaly vstup všem divákům.

Olimpia si ze Španělska odvezla výhru 83:81 v prodloužení, kterou zajistila trojka Vlada Micova s klaksonem. A pak milánští hráči, trenéři i zbytek týmu zamířili do izolace.

Rozhodující moment zápasu Valencie - Milán, opět před tichými ochozy:

V Eurocupu už na chystané čtvrtfinále Unicaja Málaga - Reyer Benátky nedošlo.

V první třetině března se hrála také osmifinále basketbalové Ligy mistrů mezi italským Dinamem Sassari a španělským San Pablo Burgos.

Situace postupovala dramaticky. Zatímco 4. března se na italském ostrově Sardinie (koronaviru tehdy takřka ušetřeném) ještě hrálo s diváky a bez omezujících opatření, španělská odveta naplánovaná na 10. března se proměnila v souboj ještě před nástupem na palubovku.

Z týmu Sassari, který musel po domácí porážce 81:84 na Pyrenejském poloostrově zvítězit, začaly zaznívat hlasy o nutnosti nevpustit do Colisea Burgos publikum. To jest více než devět tisíc fandů.

„Pokud naše žádost nebude přijata, jsme připraveni odcestoval zpět do Itálie ještě před sehráním zápasu,“ dodali zástupci Dinama. V takovém případě by bezpochyby došlo na kontumaci duelu ve prospěch Burgosu.

Stanovisko Dinama před zápasem:

Španělský klub se ale fanouškovské podpory i příjmů ze vstupného dobrovolně vzdát nechtěl. Toužil doma využít všechny zbraně a navázat na třicetibodový střelecký koncert Vítora Beniteho na Sardinii.

Sassari - Burgos (81:84), sestřih prvního osmifinále Ligy mistrů:

„Chceme dát jasně najevo, že je zde všechno v dokonalém pořádku a že se bude hrát za přítomnosti diváků,“ odpověděl klub San Pablo Burgos v prohlášení zveřejněném den před zápasem. „Konečné rozhodnutí, zda by měl být zápas sehrán za zavřenými dveřmi, není odpovědností klubů.“

Stanovisko San Pabla před zápasem:

V předvečer zápasu se vedení Basketball Champions League přiklonilo na španělskou stranu. A Italové oznámili, že opouštějí Burgos a nasedají do soukromého letadla.

„Ve Španělsku to teď vypadá jako v Itálii před měsícem,“ prohlásil tehdy prezident sardinského klubu Stefano Sardana. V dubnu je jeho březnová slova nutno docenit. „Ve Španělsku ještě nepochopili, s čím budou muset bojovat. Naší prioritou je bezpečnost, nemáme sebemenší záruky, takže nejsme ochotni riskovat zdraví hráčů.“

Zpátky na Sardinii se ale neletělo, odhodlanost Dinama přinesla úspěch. Možná i italský křik přispěl, že španělský region Kastilie a León v den utkání rozhodl o uzavření hledišť při sportovních zápasech.

Stanovisko Basketball Champions League před zápasem:

Basketball Champions League (Twitter) @BasketballCL Following today’s decision by the Spanish Council of Ministers regarding the spread of the COVID-19 virus, the Round of 16 game San Pablo Burgos vs Dinamo Sassari scheduled for this evening will be played behind closed doors. 29 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Zápas v Burgosu začali lépe hosté, vedli 30:13, ale domácí pak poslali na hřiště vyšší sestavu a nakonec zvítězili jasně 95:80. Na přelomu září a října by tak mohli zamířit na Final Eight, ale jejich sportovní snaha nakonec může být pokořena neviditelným protivníkem.

Burgos - Sassari (95:80), sestřih druhého osmifinále Ligy mistrů:

V den zápasu nemělo Sassari v Burgosu velkého zastání. Trenér hostujícího týmu Gianmarco Pozzecco nejprve na tiskové konferenci působil zlomeně.„Nechci se vymlouvat na situaci, ale pravdou je, že hráči byli myšlenkami jinde. A když se vyskytl první problém, utkání vzdali,“ zhodnotil.

Pozvolna přidával na emocích: „Nebylo to pro nás snadné, přiletěli jsme před dvěma dny a pak byli zavření na hotelu. Možná tak úplně nevíte, co se v Itálii děje.“

A nakonec Pozzecca vytočil hned první domácí novinář (jeho dotaz nebyl slyšet). „Vaše otázka je zákeřná. Myslíte, že mě ten zápas zajímal? Myslíte, že jsem hráče nutil, aby nastoupili? Mají mnohem větší starosti,“ soptil za mikrofonem a následně i ve dveřích.

Španělé to celé vnímali zcela jinak.

„Jsem rád, že jsme je vyřadili. Báli se o zdraví hráčů, ale přijeli ze země, kde epidemie vypukla, a u nich jsme hráli před plnou halou. Mě jakožto sportovce uráží chování tohoto soupeře. Co předvedli před zápasem, bylo trapné. To jejich divadýlko - nehrajeme, jedeme pryč, nejedeme - to bylo bezdůvodné,“ opřel se Joan Peňarroya, kouč Burgosu, do soupeře.

„My jsme před týdnem respektovali lékařské autority. Letěli jsme do Říma, pak sehráli zápas před plným hledištěm, podali si ruce, se soupeřem jsme se objímali. Potom jsme čekali devět hodin na letišti v Římě. Ale nedělali jsme kolem toho skandály,“ poskytl Peňarroya druhý pohled na věc.

Tisková konference po utkání Burgos - Sassari:

Italská reakce přišla s videem, na kterém jsou záběry z hráčského autobusu obklopeného špalíry fanoušků. Ti se v ulicích radují z výhry Burgosu a posměšně vyprovázejí poražené.

„Dinamo Sassari nemůže odpovědět na závažná obvinění, která pronesl pan Peňarroya, protože na tomto videu můžete vidět, že Španělé vůbec netuší, jak je situace vážná nejen v Itálii, ale i v celé Evropě. Úkolem sportovce a profesionála je rozpoznat priority,“ vzkázalo italské klubové vedení.

Fandové Burgosu se radují z výhry v ulicích:

V dubnovém rozhovoru pro italský Basket Universo se ke kontroverzní sérii prezident sardinského klubu Stefano Sardara ještě jednou vrátil.

„Ten jejich trenér by se měl omluvit nám i celé Itálii. V Burgosu by nám měli udělit čestná občanství. Kdyby se jim povedlo dostat do haly deset tisíc lidí, jejich počty nakažených a mrtvých by teď byly mnohem vyšší.“

Stefano Sardara, prezident Dinama Sassari, hovoří na tiskové konferenci.

Sardara uznal, že Italové virus také podcenili. „Až pozdě jsme si uvědomili, že to není sranda.“ Na poučení z italského selhání ale čekal marně. „My jsme z Číny neměli dostatek informací. Ale ve Španělsku jsme už čekali odpovědnější přístup. Jenže v Burgosu jsme zjistili, že tam ve městě zrovna pořádají veselici. A ti samí lidé by pak šli na náš zápas. Hrát před takovým davem, to by byla sebevražda. Je mi líto, že to zpočátku nechápaly ani španělské úřady.“