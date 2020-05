Hysterická, soudí nymburský kouč o reakci na virus. V Česku ho drží Xbox

Liga mistrů byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března už v průběhu play off, do kterého Nymburk postoupil jako nejlepší tým základní části. Středočeši pak v prvním kole vyřadili tureckou Bandirmu a ve čtvrtfinále měli nastoupit proti AEK Atény.

Na souboj se slavným řeckým celkem s několika vyhlášenými střelci v sestavě už nedošlo, ale vedení soutěže poté rozhodlo, že by se liga mohla dohrát na přelomu září a října formou závěrečného turnaje pro osm čtvrtfinalistů.

„Prazvláštní, divné, výzva, mohl bych použít mnoho slov,“ řekl klubovému webu Amiel, pod jehož vedením Nymburk do přerušení ročníku prožíval nejlepší sezonu v historii.

„Na začátku jsem si říkal, že je to divné, protože to vlastně bude nová sezona a bude se dohrávat s novými kádry, možná s novými trenéry, novými rozpoloženími. Ale pak jsem tam nacházel i dobré věci. Účastníky to nutí změnit způsob přípravy, protože začnete sezonu něčím elitním. Připomíná mi to období, kdy jsme na začátku sezon hrávali kvalifikaci o Euroligu,“ dodal.

Podle posledních informací je největším favoritem na uspořádání závěrečného turnaje Jeruzalém, takže Amiel by se mohl s Nymburkem podívat domů. „Jestli se to stane, tak doufám, že já tam budu jako trenér a ne jen jako fanoušek,“ uvedl kouč, kterému v létě končí smlouva s Nymburkem.

„Nikdo teď neví, co bude s koronavirem, ale mohu říci jednu věc. Pokud situace dovolí tam turnaj pořádat, tak to bude jeden z nejlepších turnajů. Vše bude připravené a nebude docházet k chybám. Ale to jen v případě, že situace dovolí pořádat sportovní akce. To teď nikdo neumí předpovědět,“ prohlásil.

Amiel po vypuknutí pandemie koronaviru zůstal s rodinou v Česku a o návratu do Izraele ani neuvažoval. „Přeci jen jsme tu už devět let. A i když jsme stále cizinci, tak už tu máme vytvořené své životní prostředí. Náš domov je tady,“ uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

Nymburský trenér Oren Amiel během rozhovoru

„Ale hlavním důvodem zůstat byl XBox. V Izraeli nemáme herní konzoli, tady máme Xbox a je lepší, když kluci mají na čem se zabavit a my s manželkou máme čas pro sebe,“ přidal Amiel, který přiznal, že pomáhat dvěma synům s domácím učením je pro něj složité.

„Se starším to není jen o tom, že je to v češtině, ale třeba v matematice a dějepise v odborné češtině, takže na to máme pomocníka,“ uvedl Amiel. „S mladším synem jsme trochu změnili směr a učíme ho teď číst a psát hebrejsky. Ale je to srandovní. Kluci přijdou: Tati, můžeš mi s tím pomoci? Ne, ne, běž za maminkou. A maminka: Počkej, já zavolám tvému učiteli,“ dodal.

Amiel také přiznal, že reakci České republiky i Izraele po vypuknutí pandemie považuje za přehnanou. „Je to podobné. Ze začátku všechny strašili, že za měsíc bude milion nakažených a desetitisíce mrtvých. Po měsíci je pak 15 tisíc nakažených a 200 mrtvých, což je smutné, ale vůbec to neodpovídá odhadům. Podle mě to bylo trochu hysterické, ale já to respektuji a venku nosím masku,“ prohlásil.