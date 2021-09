Třicet sezon ligy basketbalistů: Nymburk zaútočí na osmnáctý titul

Za předpokladu dodržování bezpečnostních opatření jako jsou respirátory, negativní testy nebo očkování proti koronaviru se smějí v úvodu sezony vrátit do hlediště fanoušci. Ti mohou zatím zaplnit kapacitu hal na maximum.

„Mám přání, abychom měli po celou sezonu plné haly a dohráli soutěž v pořádku,“ uvedl na tiskové konferenci předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč. „Máme rovněž nového účastníka Jindřichův Hradec, který nahradil Svitavy, a věřím, že i v tomhle bude naše liga obohacená,“ doplnil na adresu Jihočechů, kteří se vracejí po finančních potížích Svitav do elitní společnosti po třech letech.

Model soutěže nedoznal oproti minulosti výrazných změn. Po 22 kolech základní části budou následovat nadstavbové skupiny A1 pro osm nejlepších a A2 pro zbývající čtyři celky. První šestice týmů z A1 si poté zajistí postup do play off, sedmý a osmý celek se utká v předkole s devátým a desátým celkem z A2.

Poslední tým čeká baráž o setrvání v soutěži, kde se střetne s vítězem 1. ligy.

Čtvrtfinále a semifinále se hraje na čtyři vítězná utkání, finále na tři. Jméno mistra by mělo být známé nejpozději 28. května 2022.

Představitelé ligy věří ve zvýšený zájem fanoušků po letní úspěšné prezentaci českého národního týmu, který se probojoval po 41 letech na olympijské hry. „Přál bych si, abychom nemuseli dělat kvůli covidu změny v termínové listině. Snad návrat fanoušků do hlediště podpoří hráče k lepším výkonům,“ přál si ředitel soutěže Zdeněk Ringsmuth.

Stejně jako v minulém roce bude v soutěži fungovat Instant Replay System, který byl instalován za sedm milionů korun. Letos bude doplněn i o tzv. coach challenge, díky němuž bude mít trenér v každém poločase utkání jednu možnost nechat si na videu zkontrolovat některou z herních situací.

Do programu sezony se vrací Utkání hvězd, které se naposledy kvůli koronaviru neuskutečnilo a nahradila ho exhibice ve smečování. All Star Game se uskuteční 30. prosince. Final 4 Českého poháru pak zase od 12. do 13. března.

Lukáš Palyza z Nymburka při předsezonním focení

Paralelně s ligou zasáhne i šestice českých zástupců do evropských soutěží. Mistrovský Nymburk si zahraje Ligu mistrů, v níž se loni i letos dostal do Final Eight, o účast v ní bojuje v kvalifikaci také vicemistr z Opavy, který se případně zapojí do FIBA Europe Cupu.

Pardubice, Děčín a Ústí nad Labem budou hrát Alpe Adria Cup a Brno ze zúčastní Severoevropské basketbalové ligy (ENBL).

Opavský pivot Mattias Markusson pod tlakem brněnské obrany

„Už před pěti lety jsme v lize zaujímali strategii, že je důležité mít mezinárodní zkušenosti a setkávat se s mezinárodními družstvy. Už teď je v reprezentaci řada hráčů, kteří hrají českou ligu, což je důsledek zkušeností z mezinárodní úrovně. Určitě to podporujeme a posouvá nás to dál,“ uvedl Kotrč.

Během ligové sezony se také v listopadu a únoru uskuteční kvalifikační okna na mistrovství světa 2023. V září 2022 pak Praha hostí jednu ze základních skupin mistrovství Evropy.